Diez centros educativos de Navarra, reconocidos por sus proyectos eTwinning

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha entregado este martes los sellos de calidad a 15 proyectos eTwinning que se han llevado a cabo en 10 centros educativos de Navarra. En total se han entregado dos sellos de calidad nacional y 13 de calidad europea. Con la entrega de estos sellos el departamento de Educación ha reconocido la labor realizada por el personal docente y alumnado que han participado en los distintos proyectos.



El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que forma parte de Erasmus+ y tiene como objetivo promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de los países que participan en eTwinning, a través de las TIC, ha informado el Gobierno foral en una nota.



En los años que este proyecto lleva en marcha en Navarra se han realizado 612 proyectos de los que actualmente hay en activo 41 en distintos idiomas como el castellano, inglés o francés, además destaca que un total de 1011 docentes están registrados en la plataforma eTwinning.



La consejera de Educación, María Solana, ha agradecido en el acto de entrega de medallas que se ha llevado a cabo este martes en el Departamento de Educación en el marco del 'II Encuentro eTwinning en Navarra. Proyectos de Calidad' la labor realizada por todos los integrantes de los proyectos eTwinning, "gracias por vuestro compromiso con el trabajo en equipo y por ir más allá del proceso habitual de aprendizaje, que a través del intercambio de experiencias os aporta otro tipo de conocimiento, que es lo que hace grande esta iniciativa".



Además ha recalcado que "Navarra cuenta actualmente con 10 embajadores que han ayudado y colaborado a organizar también este segundo encuentro" y ha destacado que, "siempre es enriquecedor conocer otras maneras de trabajar y fomentar la metodología de trabajo en colaboración basado en proyectos, metodologías que pretendemos agrupar en un itinerario formativo del Departamento".

SELLOS DE CALIDAD



Entre los docentes que han sido reconocidos con el sello de calidad Europeo se encuentran: Aurea Garde del IESO de Castejón por los proyectos Poemario colaborativo sobre la paz para celebrar el Día Europeo 2017 que ha contado con la colaboración de alumnado de Turquía y 'La vuelta a Europa en 80 libros. Club virtual de lectores y lectoras' con la participación de alumnado de Francia; Carlos Chavarren Cabrero del CIP FP de Lumbier por el proyecto 'E-travel bug' desarrollado en inglés y que ha contado con la participación de alumnado de Letonia, República Checa, Turquía e Italia; Cristina Torrano del CPEIP Ermitagaña de Pamplona por el proyecto 'Throught the eyes of art' llevado a cabo en inglés con la participación de Lituania, Grecia, Turnquía y Polonia; Isabel Canal del Colegio Hijas de Jesús de Pamplona por los proyectos 'Different. Still the same' llevado a cabo en inglés con alumnado de Serbia y Grecia e 'In love with food' con la participación de Holanda, Francia e Italia; Juan F. Peñas del CPEIP San Babil de Ablitas por los proyectos 'La estrella digital' en colaboración con Francia y 'Palabras entronadas' con la participación de alumnado de Fustiñana, Francia, Italia y Turquia; Oscar Valiente del CPEIP Santos Justo y Pastor de Fustiñana por el proyecto 'Palabras entronadas' con la participación de alumnado de Ablitas, Francia, Italia y Turquía; Mathilde Hugrel del Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina con el proyecto 'Twinlettres: regards critiques sur le monde' llevado a cabo en francés en colaboración con 14 colegios de 7 países (Francia, Rumania, Italia, Bélgica, Túnez y Grecia); Marisol Montañes del CPEIP Huertas Mayores de Tudela con el proyecto 'Rudolph is town' en inglés con la participación de alumnado de Polonia; Sylvia Picallo del IES Navarro Villoslada de Pamplona por el proyecto 'Esto mola. On s'inscrit?' realizado en francés con alumnado de Francia y Grecia y María Isabel López de IES Plaza de la Cruz con el proyecto 'En route vers nous!' en francés en colaboración con alumnado de Francia. Además las docentes Marie Navarro y María Isabel López del IES Plaza de la Cruz han sido reconocidas con los sellos de calidad nacional por el proyecto 'À la criose des chemins' desarrollado en francés junto con alumnado de Francia y María Isabel López del IES Plaza de la Cruz por el proyecto 'En route vers nous'.

