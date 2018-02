Actualizada 06/02/2018 a las 15:07

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que la difícil situación interna que atraviesa Podemos, unos de los socios del cuatripartito que sustenta al Gobierno, podría "complicar el trabajo" pero no "imposibilitarlo".



"¿Que no haya la sintonía que haya podido venir habiendo hasta ahora puede complicar el trabajo? Sí, claramente. ¿Pero eso lo puede imposibilitar? No", ha manifestado Barkos en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir un homenaje del Gobierno de Navarra a empleados jubilados o fallecidos en 2017.



La presidenta ha mostrado además "todo el respeto" ante un momento que no es "fácil" en el seno de una formación política, "doblemente, además, cuando se trata de uno de los socios de gobierno", ha añadido.



Tras explicar que "hay cuestiones que normalmente se trabajan con los portavoces de los partidos que conforman el grueso del cuatripartito y otras que se trabajan directamente con el Parlamento", Barkos ha apuntado que ahora "habrá que equilibrar unas cosas con otras" y "cuando haya que trabajar mayorías parlamentarias, habrá que trabajar con todos los grupos".



"Espero que seamos capaces de devolver a la ciudadanía navarra lo que siempre hemos señalado como uno de las grandes aportaciones del cambio a este momento en Navarra, que ha sido la estabilidad institucional", ha comentado.



La presidenta ha sido interpelada también sobre la jornada de este lunes organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo a la que no acudieron ni representantes del Gobierno central, ni de UPN y PP.



"Hubo alguna apelación por parte de alguna formación política en torno a que se estaba haciendo partidismo" y "coincido con ellas", ha subrayado.



Uxue Barkos ha apuntado asimismo que este acto vino a mostrar lo que "siempre" ha defendido su gabinete: la "necesidad de trabajar en la memoria por las víctimas de la violencia, en este caso por las víctimas del terrorismo de ETA", y por tanto, ha concluido, "todos los procesos de memoria que sustenten la dignidad de cualquier víctima nos van a tener de su lado".

