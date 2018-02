Anuncia sus servicios como sicario con un teléfono que remite a un canguro de niños

06/02/2018 a las 06:00

Todavía no se sabe ni quién lo hizo ni por qué. Este lunes, una conocida página web de anuncios ofertaba los servicios de un sicario a sueldo en Navarra para “ahorrarse el trabajo sucio”. Incluía un número de teléfono y advertía de que no era ninguna broma. “Esto es serio”, finalizaba. La Policía Foral comprobó que alguien, todavía sin identificar, había utilizado el número de otra persona para ‘colgar’ ese anuncio. Pero ese teléfono tenía un dueño: un joven residente en Navarra que este lunes por la tarde decía no saber nada de ese anuncio y esperaba que fuera retirado. La única explicación que le veía es que alguien hubiera tomado su teléfono de un anuncio que ‘colgó’ en su día en esa misma web: ofrecía sus servicios como canguro para cuidar niños.

Pero este lunes por la mañana, era el de un supuesto sicario que ofertaba sus servicios, pedía que se le llamara a partir de las dos de la tarde e incluso prometía un descuento del 25% a la primera persona que le contratara (ver imagen). Un ciudadano encontró el anuncio y lo difundió en Twitter, interpelando a Policía Foral y Guardia Civil. “¿Estamos locos o qué @milanuncios? Aunque supongo que será una broma de mal gusto, deberían investigar estos desagradables anuncios”, escribía este ciudadano. El agente que gestiona la cuenta de Twitter de Policía Foral transmitió el asunto al grupo que investiga los delitos informáticos. Entonces descubrieron que el anuncio se había creado con los datos de una cuenta asociada a otra persona, sin poder especificar si el objetivo era gastar una broma a esta persona o un modo de vengarse, o ambas cosas a la vez. Por la tarde, el anuncio se había borrado, si bien una búsqueda de los términos “sicario” y “Navarra” en Google aún remitían a la web de anuncios. La oferta había sido colocada dos días antes, pasando todos los filtros, y en una de las versiones incluso el supuesto sicario decía que tenía 16 años. “Pero soy el mejor en mi trabajo”, añadía. Tras contactar con el número que figuraba en el anuncio, su propietario decía no saber absolutamente nada. Que él solo puso un anuncio como canguro. La Policía Foral estaba esperando a ver si interponía denuncia para continuar con la investigación.

Colocar este tipo de anuncios con datos de terceros es una práctica perseguida por la ley. En 2013, por ejemplo, el fiscal pedía 9 meses de cárcel para un vecino de Pamplona que colgó en Internet un anuncio que ofrecían servicios de prostitución e incluyó el teléfono de una chica “a la que conocía de vista”. En el juicio dijo que solo querían gastar una broma a una amiga, pero que se confundió de número. La joven recibió “multitud” de llamadas y mensajes, incluso con el anuncio retirado.

Selección DN+