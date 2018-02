UAGN pide retirar la decisión de limitar a 75 litros el repostaje en cooperativas

Actualizada 05/02/2018 a las 16:46

La UAGN ha tramitado este lunes ante la delegación de Gobierno en Navarra una instancia para que el Ministerio de Industria retire su decisión de limitar a 75 litros el repostaje en las gasolineras de las cooperativas y los pueblos y la imposición de hacerlo en un máximo de 3 minutos.



La organización agrícola y ganadera argumenta su denuncia señalando que esa decisión ocasiona un "grave perjuicio no solo a los agricultores sino a todos los habitantes del medio rural".



El presidente de UAGN, Félix Bariáin, y el secretario, David Lezáun, han tramitado esta mañana la instancia dirigida a la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba.



Según señalan en un comunicado, la decisión del Ministerio significaría un "grave quebranto" para la práctica totalidad de las gasolineras ubicadas en el medio rural y fundamentalmente para las cooperativas agrícolas ya que la limitación a 75 litros y un tiempo máximo de suministro de 3 minutos, son "manifiestamente insuficientes ya que el repostaje normal de muchos tractores ronda los 400 litros de gasóleo que indudablemente no se pueden suministrar en tan solo 3 minutos".



Esas limitaciones, que ya han sido recurridas al Supremo, afectan, según indica, muy especialmente a las gasolineras y surtidores instalados en las cooperativas agrarias que abastecen a miles de agricultores y ganaderos y otros muchos usuarios del medio rural que tendrían que desplazarse varios kilómetros, ya que si no se retiran las medidas muchos surtidores rurales se verán abocados al cierre.



Para la UAGN es una "contradicción que se pretenda la justificación del desarrollo de esta norma en la búsqueda de una mayor seguridad en las estaciones de servicio, y sin embargo a las grandes multinacionales se les permita el servicio autosuministro de combustible".

Selección DN+