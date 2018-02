Actualizada 04/02/2018 a las 21:03

No ha venido a descansar porque, sencillamente, no está cansado de la India. Se le nota. Joaquín Castiella Rodríguez (Pamplona, 10 de junio de 1944) hacía cuatro años que no venía a Pamplona y, desde que ha llegado hace poco más de un mes, no para. De aquí para allá le lleva su hermano Ignacio, responsable, desde la ong que dirige, Bal Vikas, con la que consigue financiación para los proyectos de la India. “Casi tengo más trabajo aquí”, bromea. Joaquín Castiella es jesuita y es

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+