Actualizada 02/02/2018 a las 14:51

Sucedió un jueves por la mañana del pasado otoño en la oficina de renovación del DNI. Llegué diez minutos antes a pesar de tener cita previa, por si algún pesado lograba camelarse al señor de la recepción, pero aun así no me quedó más remedio que esperar mi turno casi una hora. Sin problema, todos sabemos que en estos tiempos cualquiera tiene todo el tiempo del mundo, más todavía por las mañanas de los días laborables. En esas estaba yo cuando la señora más entrañable que he co

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Tecnología

Selección DN+