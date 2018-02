Tres investigados por estafa al cobrar por revisiones falsas de instalación de gas en Navarra

Actualizada 01/02/2018 a las 12:33

La Guardia Civil de Navarra investiga a tres personas por un delito de estafa, ya que hasta en ocho casos se ha constatado que los imputados se hacían pasar por operarios del gas y facturaban a las personas estafadas entre 80 y 160 euros por servicio.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, los hechos se conocieron al comunicarles un ciudadano que en la localidad de Pitillas había unas personas haciéndose pasar por revisores del gas, por lo que hasta allí se desplazaron agentes del puesto de Olite, que localizaron e identificaron a los supuestos autores.

Las investigaciones posteriores determinaron que había en total ocho perjudicados por estas acciones en Navarra, según las mismas fuentes.

Los investigados, con edades comprendidas entre 33 y 34 años, dos de ellos vecinos de Madrid y uno de Barcelona, realizaban revisiones y operaciones de mantenimiento de instalaciones de gas en domicilios, para lo que se desplazaban en un vehículo de alquiler.

Facturaban y cobraban entre 80 y 160 euros por cada servicio y no eran parte del servicio técnico oficial, aunque se valían de uniformes y talonarios de la empresa, con lo que creaban así dudas y confusión a las personas perjudicadas, según las mismas fuentes.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA ESTAFA

Por ello, y ante el aumento de las supuestas estafas en las inspecciones de instalaciones de gas que se están produciendo en las últimas fechas, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos seguir una serie de pautas cuando un técnico acuda al domicilio para realizar una inspección.

Entre ellas, está la de no abrir la puerta hasta no estar plenamente seguros de la identidad de los presuntos técnicos; comparar el carné profesional con el DNI, en caso de duda; llamar a la empresa de gas, buscando el número en el contrato o en la guía, pero no llamar al teléfono que indique el supuesto técnico; y desconfiar de las horas que no sean habituales para trabajar.

