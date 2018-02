Actualizada 01/02/2018 a las 14:30

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha adelantado este jueves que su formación podría apoyar las nuevas propuestas de financiación autonómica planteadas por la Junta de Andalucía pero que definirá su posición final si el documento definitivo incluye la supresión del Convenio Económico de Navarra.



Marín ha calificado este jueves de "propuesta razonable" que Andalucía tenga mayor participación en la recaudación del IVA y los impuestos especiales, pero ha expresado sus "serias dudas" en que el nuevo sistema de financiación autonómica aporte unos 16.000 millones.



El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos ha manifestado en rueda de prensa que su formación comparte "gran parte" de los argumentos esgrimidos por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el nuevo modelo financiero.



No obstante, ha insistido en que su grupo presentará un voto particular si la propuesta de reforma que salga del Parlamento andaluz no incluye que el País Vasco y Navarra se incorporen al régimen común de la financiación y la eliminación del cupo vasco.



"El resto de partidos no va a apoyar esto, como tampoco nuestra posición sobre el cuponazo", ha precisado.



Otra de las diferencias es la demanda de la formación naranja de que el modelo contemple la evaluación de las políticas públicas con el objetivo de "controlar la eficacia" de los recursos públicos.



La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que estos 16.000 millones de financiación autonómica adicional (unos 4.000 para Andalucía) no procederían de nuevos impuestos, sino de una mayor participación de las comunidades en la recaudación por IVA, que aumentaría del 50 al 75 por ciento, y por impuestos especiales, que crecerían del 58 al 75 por ciento.



Marín comparte esta vía para dotar a los servicios básicos esenciales de una financiación adecuada, pero ha aseverado que "de ninguna forma" su formación apoyará un incremento de la presión fiscal.



También ha expresado sus "serías dudas" sobre los 16.000 millones más al año que debe -según la Junta- contemplar el nuevo sistema y ha recordado que la comisión nacional de expertos ha situado esta cantidad en los 11.000 millones.



"La consejera da una cifra teniendo en cuenta el año 2014, el mayor recortes de servicios, cuando entendemos que hay que ha establecer una media", ha explicado.

Selección DN+