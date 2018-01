El Gobierno de Navarra, disconforme con la proposición de ley sociosanitaria de UPN

Actualizada 31/01/2018 a las 13:55

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy mostrar su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN sobre atención sociosanitaria, una postura que no impide la tramitación de la iniciativa aunque sí puede ser un avance de lo que votará el cuatripartito.



Según el Ejecutivo, la iniciativa de los regionalistas para un modelo integrado de atención sociosanitaria recoge propuestas que "ya se están realizando" y además "carece de sentido crear" una nueva estructura de servicios al margen de las ay existentes.



Según el Ejecutivo, los departamentos de Salud y de Derechos Sociales "comparten la necesidad de desarrollar un sistema que preste, de forma real y eficiente, una atención integrada" teniendo en cuenta las necesidades sanitarias y las sociales (educativas, laborales, etc.), pero "la proposición de ley planteada no es la forma idónea para alcanzar estos objetivos".



Afirma al respecto que "no es necesaria la creación de una estructura diferenciada de atención sociosanitaria, paralela a las redes ya existentes sanitaria y social, ya que "la creación de una cartera independiente de prestaciones y servicios puede llevar al solapamiento de recursos" y a un "aumento del coste".



En opinión del Gobierno además, el desarrollo de una atención integrada sociosanitaria "pasa por un cambio en el modelo de atención, de forma que, independientemente de la puerta de entrada, se tenga en cuenta a la persona en su conjunto y se realice una detección preliminar de necesidades".



Para ello apuesta por "la organización y coordinación de los dos sistemas" así como por "desarrollar nuevos servicios en cada uno de ellos que complementen algunas carencias asistenciales" como las unidades de recuperación funcional, la extensión de servicios de ayuda a domicilio, y la fisioterapia domiciliaria.



El Gobierno cuestiona al argumentar su disconformidad con la proposición de ley de UPN que la misma sigue una "errónea técnica legislativa", ya que "no genera nuevos derechos ni deberes. Simplemente se remite a las legislaciones específicas de salud y derechos sociales."



Por último, recuerda que tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, y el Consejo General de Trabajo Social "defienden también la existencia de dos redes diferenciadas entre sí, pero coordinadas.

