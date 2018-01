Los empresarios farmacéuticos de Navarra "defienden un modelo centrado en el paciente"

Actualizada 30/01/2018 a las 18:43

La Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Navarra (EFAN) ha defendido "un modelo de farmacia centrado en el paciente" en el encuentro que ha mantenido este martes con el presidente de la Federación Española de Farmacéuticos Empresarios (FEFE), Luis de Palacio.

La reunión, que se ha celebrado en Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), ha contado con la asistencia de la presidente de EFAN, Elena Jiménez, el presidente de CINFA, Enrique Ordieres, y la tesorera de EFAN, María

Dolores Díez de Ulzurrun. Estos han sido recibidos por José Antonio Sarría y Carlos Fernández Valdivielso, presidente y secretario general de CEN respectivamente.

Desde EFAN, han destacado la presencia de este sector en Navarra, "una comunidad con un elevado ratio de farmacias por habitante". En concreto, según señala la presidenta de EFAN, Elena Jiménez, "disponemos de 600 farmacias para una población de casi 643.000 habitantes, lo que supone una farmacia por cada 1.070 habitantes". "Todos los navarros tienen una farmacia a menos de 150 metros y un servicio de calidad que hace que dispongan de un medicamento de inmediato o en pocas horas, con un sistema de distribución único que, gracias al farmacéutico, hace que el medicamento tenga el mismo coste en Pamplona que en el pueblo más alejado de la capital", ha añadido.

Así pues, ha defendido que "la farmacia es el agente de salud que de forma más directa interviene en la adherencia al tratamiento y, por tanto, contribuye a la sostenibilidad del sistema". "Nuestra contribución al Sistema Nacional de Salud resulta esencial para que los ciudadanos mantengan la calidad de vida que proporciona el medicamento correctamente administrado y es la botica el establecimiento más cercano y cualificado que puede conseguir la efectividad de los tratamientos", ha explicado.

IMPULSO A LA RECETA ELECTRÓNICA PRIVADA

Otra de las reclamaciones de los empresarios farmacéuticos es el impulso a la receta electrónica privada, válida para toda España, que "evitará la burocracia y que no se puede falsificar". Además, desde EFAN, también se reclama que la cruz verde de malta sea utilizada de forma exclusiva por las farmacias acreditadas y no por otros establecimientos, como las parafarmacias, que confunden a los clientes (especialmente a turistas) haciéndolos creer que son centros sanitarios regulados cuando no lo son.

También, EFAN ha recomendado "la dispensación en farmacias de medicamentos biológicos para tratamientos como cáncer y diabetes, para que el paciente pueda disponer de la medicina precisa en la farmacia más cercana y la dosis necesaria".

Tras la reunión, De Palacio ha mantenido una jornada en la propia sede de CEN, con empresarios farmacéuticos navarros, que han analizado la situación del convenio colectivo estatal del sector. En la sesión, se han aportado datos como el de que en España hay 23.000 farmacias, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza de los países de la OCDE (47,3 farmacias por 100.000 habitantes, frente a una media de 25,1).

