Un 70% de los navarros tiene algún defecto visual según un estudio

Un 70% de los navarros tiene algún problema visual, siendo el más frecuente la presbicia o vista cansada que afecta a un 45% de los navarros, seguido por la miopía (23,6%) y el astigmatismo (20,3%), según se desprende del 'Estudio de la visión en España' de la Clínica Baviera.



Dentro de las diferentes patologías visuales destacan por su gravedad las enfermedades de retina. Aunque su prevalencia "no es tan elevada", afectando según este estudio al 3% de los navarros; estas enfermedades "tienen dos agravantes": no suelen dar síntomas hasta que no están muy avanzadas y su evolución es muy rápida. "Factores que determinan que sea, junto a las cataratas y el glaucoma, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial", ha indicado la Clínica Baviera que ha señalado que las enfermedades de retina "están muy ligadas a la edad, por lo que el progresivo envejecimiento de la población hace que su prevalencia vaya aumentando".



Una de las claves para detectar enfermedades de retina es la realización de revisiones oftalmológicas frecuentes. Sin embargo sólo el 55,5% de los navarros se revisa la vista con la frecuencia recomendada (al menos una vez cada dos años). Estas dolencias pueden afectar a cualquier persona, pero son especialmente susceptibles de padecerlas los mayores de 50 años, las personas con diabetes y aquellas con una miopía elevada.



En este sentido, la Clínica Baviera ha querido potenciar esta especialización en Navarra y ha incorporado al equipo médico de su centro de Pamplona al retinólogo, Doctor Manuel Salaberria, director de la Unidad de Retina de Clínica Baviera en la zona norte.



El centro ha explicado que "a pesar de su gravedad, afortunadamente hoy en día se disponen de diferentes técnicas, tanto médicas como quirúrgicas, para tratar estas patologías, por supuesto sin olvidar la importancia del diagnóstico precoz".



"Algunas de las enfermedades de retina presentan una evolución extraordinariamente rápida y por eso es fundamental detectarlas cuanto antes. Iniciar el tratamiento indicado para cada paciente de forma precoz condiciona el resultado visual final y tendremos muchas posibilidades de que el paciente pueda mantener una buena visión", ha resaltado el doctor Salaberría.

