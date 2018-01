Actualizada 28/01/2018 a las 12:00

"Las declaraciones del director de la DGT y de la delegada del Gobierno en Navarra son una auténtica tomadura de pelo", ha criticado la senadora autonómica de la Comunidad foral, Idoia Villanueva, ante el anuncio de la llegada de dos examinadores de tráfico en las próximas semanas.



Para Villanueva "esto supone poner un parche a un problema que está cronificado en Navarra, donde no hay examinadores suficientes". "Necesitamos al menos cuatro examinadores y que sean fijos, no itinerantes", ha reclamado la senadora autonómica a través de un comunicado enviado por su formación, Podemos.



Villanueva ha indicado que "estamos en un ratio bajísimo en comparación con el resto del Estado y es imprescindible que se convoque de forma urgente la oferta de empleo público que incluya, como mínimo, estas cuatro plazas para la Comunidad foral".



En este sentido, ha recordado que "hemos pedido una reunión con el ministro junto a la Asociación APANA (Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra) para asegurar esas plazas públicas que terminen con el conflicto que afecta a los propios examinadores, a las autoescuelas y a la ciudadanía y que está suponiendo una situación insostenible en la que la ciudadanía tarda hasta tres meses en poder examinarse".



Finalmente ha criticado ha acusado a la presidenta del PPN, Ana Beltrán, de intentar "blanquear las acciones que han tenido UPN y el propio PP que no hicieron absolutamente nada cuando tuvieron opciones para hacerlo y han conseguido agrandar el conflicto de los examinadores en Navarra".

