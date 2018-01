26/01/2018 a las 20:55

Desde este viernes, Diario de Navarra te ofrece un nuevo podcast semanal, ‘Con voz propia’, en el que la reportera experta en radio Belén Galindo dará pautas sobre crecimiento y bienestar. Según explica la propia autora, este espacio va dirigido “a todos los que muestran un interés genuino en lo que sucede a su alrededor y especialmente en aquellos temas que nos afectan más directamente”: “El podcast está pensado para los que se esfuerzan en que, de los 60.000 pensamientos diarios que procesamos como seres humanos, el mayor número posible esté dedicado a algo que les haga crecer y aprender”, avanza.



¿De qué hablarás en tus podcast semanales?

Los podcasts serán una ventana a la que asomarnos tanto hacia adentro como hacia afuera, ya que hay temas que nos interesan porque nos enfrentan al mundo y otros porque nos enfrentan a nosotros mismos, a nuestros miedos, aspiraciones o retos y a todo aquello que nos define. La actualidad a veces es una materia cambiante y líquida que intentaremos traducir a través de la voz y de la palabra, para tomarle la medida y que se convierta en algo interesante que pueda contribuir a mejorar nuestro día a día.



Semanalmente contaré con la voz de personas que nos ayudaran a aportar luz a temas que son noticia y que tienen una repercusión en nuestras vidas. Puede servir como ejemplo el dato de que, en los últimos meses, con motivo de la crisis generada en torno a Cataluña se han multiplicado las consultas médicas por ansiedad, algo que ya se viene observando también tras el recrudecimiento de los ataques indiscriminados contra la población civil en ciudades de todo el mundo por parte de terroristas islámicos. Lo que pasa ahí afuera tiene una vinculación directa con nuestra forma de vida y afecta a nuestro bienestar.

¿Con qué desafío te encuentras ante este nuevo espacio en Diario de Navarra?

Me enfrento, fundamentalmente, al reto de conectar con todas las personas que escuchen el podcast y conseguir aportarles algo interesante y enriquecedor con cada contenido. Me enfrento también al desafío de volver a ejercitar las habilidades propias del lenguaje oral y de la comunicación a través de la voz. Una experiencia que ya tuve oportunidad de vivir a lo largo de más de una década como periodista radiofónica y que ahora retomo con pasión e ilusión.

Belén Galindo es una periodista vinculada al Grupo La Información, editor de Diario de Navarra, desde hace más de 20 años. Es, además, autora del blog Sopa de Letras en su edición digital y del libro People of Chattanooga, fruto de su experiencia vital y profesional durante tres años en los Estados Unidos. Más allá del perfil profesional, se define como una persona que “practica el arte de la curiosidad como ejercicio diario para entender lo que pasa a nuestro alrededor”: “Me gusta la gente y hay pocas cosas que mejoren la experiencia de una buena conversación, sobre todo cuando la persona que tengo al lado es interesante. Creo que, si cada día trae una nueva oportunidad, está en nuestra mano sacarle el máximo provecho a cada instante, aprender de todo y no olvidar que no podemos añadir tiempo a la vida, pero sí vida al tiempo”.



