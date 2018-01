Actualizada 25/01/2018 a las 11:20

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que el departamento "no tiene ninguna constancia de que haya centros PAI que estén impartiendo un menor número de sesiones que las contempladas como de obligado cumplimiento".

En respuesta a sendas preguntas de UPN y PSN en el pleno del Parlamento, María Solana ha afirmado desde el curso 2015-2016 el departamento recoge los datos de todos los centros para conocer el número de sesiones realizadas, "lo que nos permite comprobar que no se ha dado esa situación" de un menor número de sesiones a las obligatorias.

"La media del curso pasado es de 11,05 sesiones en centros PAI y la media de este curso es de 11,01 sesiones. Actualmente la horquilla de sesiones contemplada en la orden foral permite que los centros impartan un número de sesiones acorde con las necesidades lingüísticas de su alumnado. Los cambios producidos han sido mínimos", ha indicado.

El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha afirmado que sí se han reducido sesiones del PAI y ha considerado que el departamento de Educación debe dotar de más recursos a los centros educativos. "El departamento lo ha fiado todo a la autonomía de los centros, pero dejar a los pies de los caballos a los centros no es autonomía, hay que tener los recursos necesarios", ha afirmado.

En la misma línea, el parlamentario de UPN Alberto Catalán ha afirmado que se está dando una "discriminación" porque hay centros con hasta 15 horas de PAI, mientras otros tienen seis. "No se puede hablar de medias. Todos deberían tener los mismos derechos. ¿Por qué un escolar no puede tener las mismas horas semanales que un escolar de un centro vecino? ¿Por qué los centros de la Ribera no pueden tener las mismas sesiones que los centros de Pamplona? ¿Por qué el departamento se lava las manos?", ha planteado.

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+