Sanitarios del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra han vuelto a denunciar la situación de "caos" que se vive durante algunas jornadas, coincidiendo con la epidemia de gripe que atraviesa la población.



La semana pasada trabajadores del servicio y el Sindicato Médico pusieron sobre la mesa una vez más una situación de "colapso" en el servicio, sobre todo cuando se registran picos de demanda como fue el día 2, con 420 pacientes atendidos en este servicio. Ayer, día 22, se registró un nuevo récord, con 428 atenciones en una sola jornada.



"No había camas para poder hacer ingresos, no estaba ningún jefe para dar la cara y organizar. Fue un caos y un infierno", aseguran. "Estamos con unos gestores que sólo saben echar balones fuera diciendo que es algo puntual, que la culpa es de la gripe". En este marco, trabajadores del servicio afirman que así no pueden seguir.



Los problemas en el servicio, que se agudizan en momentos como la epidemia de gripe, han sido denunciados en reiteradas ocasiones y básicamente se resumen en "falta de personal, material y de espacio" para atender la demanda de los pacientes.

