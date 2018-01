Actualizada 24/01/2018 a las 11:54

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha expresado sus discrepancias con las "formas utilizadas" en el expediente abierto a su compañera Laura Pérez, pero ha precisado que no comparte la petición de retirada del mismo que han hecho otros miembros del grupo parlamentario.



Sáez se ha pronunciado en este sentido en un comunicado en el que explica su postura en esta cuestión y detalla lo que tenía previsto decir este martes en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron la ex secretaria general de Podemos y parlamentaria expedientada y tres de sus compañeros de su grupo, Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo.



A ese acto estaba previsto que acudiera Sáez, pero no pudo hacerlo porque en ese momento se encontraba en una comisión parlamentaria, tal y como se indicó entonces y ella ha confirmado.



Su presencia en ese acto no conllevaba suscribir todo lo expresado por los convocantes, según Sáez, quien ha señalado que su participación se iba a ceñir a explicar lo que tienen "en común".



Así, mientras que la mayoría del grupo se posicionó a favor de la retirada del expediente, Sáez indica que no se une a esa petición y sostiene que es preciso "despejar las dudas sobre infracción del código ético y la máxima transparencia".



"Y lo digo con la certeza de que esa solicitud de retirarlo, a la última que beneficia es a Laura Pérez. Por tanto, que el expediente siga su curso y garantías su trabajo", señala Sáez, quien demanda "sentido común y buen trato interno".



Al mismo tiempo Sáez discrepa con las "formas utilizadas" en la denuncia contra Pérez, ya que considera que "no han sido limpias, ni democráticas, todo lo contrario, además de torpes políticamente".



En este sentido critica que se enviara un comunicado a los medios de comunicación antes de explicar lo sucedido al grupo parlamentario y justo unas horas después de comunicárselo por correo a la interesada, lo que deja en una situación de indefensión a la perjudicada y refleja una infravaloración del resto de parlamentarios.



En esa línea, remarca que "las cosas se dicen primero a la persona, dentro del grupo parlamentario y en el momento en que se producen, para intentar aclararlas si es que realmente queremos la búsqueda de soluciones".



Tampoco considera correcto que se utilice el término corrupción en este expediente, ya que eso es "banalizar la corrupción e igualar cuestiones bien dispares", ni ve "oportuno" suspender por "decreto" a Pérez de las portavocías. En su opinión debe ser la interesada, según su ética, la que decida si sigue o no.



En cuanto al fondo de la denuncia, la acusación de infringir el código ético, manifiesta que no tiene nada que decir hasta que la Comisión de Garantías haga su dictamen previo derecho de defensa de Pérez. Al respecto exige "máxima objetividad y profesionalidad y que agilicen los tiempos de respuesta".



Sáez precisa finalmente que ella es parlamentaria porque así lo decidieron las bases de Podemos y luego la ciudadanía, que les votó con un programa concreto y un acuerdo programático que propiciase el cambio en Navarra y es a eso a lo que debe fidelidad, "no a las personas, ni corrientes".

