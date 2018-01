Barkos: "Davalor ha firmado un contrato con un fondo para dar solución al 100% de la deuda"

Actualizada 24/01/2018 a las 19:21

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha indicado que Davalor Salud ha firmado un contrato con un fondo de inversión que "incluye compromisos para dotar de liquidez necesaria para alcanzar el punto de equilibrio y soluciones financieras para el 100% de la deuda contraída el 31 diciembre de 2017".

Barkos, que ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria a petición del PP, ha explicado que un fondo especializado de Estados Unidos "ha desestimado su interés en invertir en el proyecto". Sin embargo, "se han retomado las relaciones establecidas previamente con otro inversor que tiene conocimiento de la empresa y su proyecto desde 2015" y que "ha manifestado interés en invertir en productos tecnológicos de estas características".

En este sentido, ha indicado que "ya se han realizado una serie de proceso preliminares de intercambio de información sobre el proyecto" y se ha firmado un contrato "que "incluye compromisos para dotar de liquidez necesaria para alcanzar el punto de equilibrio y soluciones financieras para el 100% de la deuda contraída el 31 diciembre de 2017".

Barkos ha reconocido que la situación de Davalor, a la que la sociedad pública Sodena ha concedido varios préstamos, es "delicada y de incertidumbre". Con respecto al riesgo que los inversores han asumido ha señalado que "han sido convenientemente avisados por la propia empresa".

Ha explicado que los test de mercado sobre el número de sesiones con evaluador de visión automatizada en Madrid y Tudela "no están cumpliendo las expectativas". Así, mientras que en el plan de negocio se preveían cuatro servicios durante los seis primeros meses y 20 a partir del séptimo mes, la situación actual ronda entre las 1,2 sesiones diarias y las 10 que se han conseguido en la primera semana de enero, lo que ha calificado como "un pequeño avance".

Barkos ha indicado, además, que "a fecha actual no se han instalado todas las maquinas previstas" porque la captación de fondos de inversores privados "ha sido más lenta de lo previsto". En este sentido, ha precisado que desde el primero momento "la condición sine qua non del Gobierno es que se acompañarían aportaciones desde Sodena siempre y cuando se fueran produciendo inversiones desde el sector privado".

UPN PIDE A AYERDI "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha recordado que "ya hace dos años de las inversiones de Davalor" y "la situación va todavía a peor". Ha afirmado que "todo comenzó con oscurantismo y falta de transparencia" y que a los inversores "al principio no se les alertaba del riesgo" a los inversores". En este sentido ha subrayado que "una apuesta personal de un miembro del gobierno no puede llevarse todo por delante".

Por su parte, el representante de UPN, Javier Esparza, ha criticado que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, concedió una ayuda a Davalor "sin informes técnicos favorables". Ha afirmado que ha sido "una decisión personal" que debería tener "una responsabilidad política". Por otro lado, ha indicado que "una ayuda publica se convierte en una especie de label de calidad" ya que "da más credibilidad al proyecto" si está respaldado por el Gobierno. "Si el proyecto finalmente es un fracaso de alguna forma el Gobierno ha sido cómplice", ha concluido.

El portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, ha asegurado "no habrá habido proyecto empresarial más explicado en las diferentes fases de su evolución en este Parlamento". "Me hubiera gustado esta transparencia con determinadas corazonadas de Gobiernos anteriores", ha añadido. "Sodena es un instrumento para captar proyecto empresariales de valor añadido" dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) ha remarcado Hualde que ha afirmado que Davalor "se incardina perfectamente en todo eso" lo que "no implica que no tenga un riesgo".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz, ha declarado que la situación de Davalor es "delicada desde el primer día" y ha afirmado que "hay pocas empresas que hayan tenido un seguimiento parlamentario" como esta empresa. "Nadie puede sentirse engañado ni creer que porque el Gobierno de Navarra avalara este proyecto las cosas fuesen muy bien", ha asegurado Araiz que ha considerado que "cualquier inversor podía haber visto desde el principio que había problemas".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que la de Davalor era "una inversión complicada" y ha criticado la "insistencia en cobrarse las responsabilidades políticas de un posible fracaso". En este sentido, ha afeado la "falta de responsabilidad poniendo en la picota constantemente a Davalor Salud" que "está en un riesgo tan elevado".

La socialistas María Chivite ha precisado que "Davalor no son solo los 35 millones que adeuda sino que es además un negocio que no funciona". Ha calificado de "decisión personal de Ayerdi" la inversión de Sodena en Davalor que "empezó su gestión tomando decisiones atípicas". "Por alguna razón Ayerdi tiene un interés especial en esta empresa", ha continuado Chivite que ha criticado que "las cosas no se han hecho bien" y con "transparencia cero" porque "no hay ni un solo informe favorable de Sodena".

Finalmente, por Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha opinado que "el objeto de esta comparecencia no era el examen de la operación de inversión sino el debate de las responsabilidades políticas". "Sería bueno abrir una comisión de investigación sobre un conjunto de operaciones de Sodena" y "ejercer ese nivel de control parlamentario", ha propuesto. Ha reconocido que la primera aportación de Sodena al proyecto fue "excepcional" si bien el resto de inversiones "tiene informes de Sodena".

