Cuatro de los siete parlamentarios que conforman el grupo de Podemos en el Parlamento de Navarra han afirmado que valorarían abandonar el grupo para pasar a ser no adscritos si la dirección del partido no paraliza el expediente por el que ha suspendido cautelarmente de militancia a la parlamentaria Laura Pérez, pero han afirmado que "no es el escenario" que desean y han tendido la mano a la dirección para "ir por la senda del buen camino y caminar todos juntos".

En concreto, han comparecido en rueda de prensa la propia Laura Pérez acompañada de los también parlamentarios Carlos Couso, Rubén Velasco y Fanny Carrillo. Los cuatro parlamentarios han excusado la ausencia de Tere Saez, también parlamentaria, por encontrarse en una comisión.

Carlos Couso, que ha ejercido de portavoz de estos parlamentarios, ha afirmado que están "en una situación límite que no puede ser bien entendida socialmente". "Creemos que la mano que tendemos a la dirección la van a recoger y vamos a ir por la senda del buen camino y caminar todos juntos", ha señalado.



Couso ha pedido "mesura y tranquilidad" y ha indicado que "esta dinámica de actuaciones quizás no es la más sana ni conveniente para que en unos años se siga confiando en Podemos". "Deberíamos abstenernos de comunicar tantas prácticas de debate interno y centrarnos en el trabajo que hacemos en las instituciones", ha indicado.

Además, el parlamentario ha asegurado que "el Gobierno del cambio va a continuar hasta final de legislatura".

