Actualizada 23/01/2018 a las 20:05

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que el informe sobre "vulneración de derechos humanos cometidas en Etxarri Aranatz desde 1936" fue encargado por el Ayuntamiento de esta localidad y "no le corresponde al Gobierno de Navarra valorar el contenido".

Te recomendamos

Ana Ollo ha comparecido este martes en el Parlamento foral a petición del PPN para informar sobre este informe subvencionado por el Gobierno y que, según le han reprochado los 'populares', "equipara" a Jesús Ulayar, alcalde de Etxarri Aranatz asesinado por ETA, con un autor del atentado.



La consejera ha afirmado que el Gobierno "no equipara víctimas y no equipara contextos victimológicos" y ha indicado, en relación con las víctimas de ETA, "está trabajando intensamente y de forma silenciosa, por mucho que el PPN no lo quiera mostrar".

Ollo ha afirmado que la subvención al proyecto de Etxarri Aranatz se enmarca dentro de las ayudas concedidas por el Gobierno de Navarra a 19 ayuntamientos en el ámbito de políticas públicas de paz y convivencia.



Esta convocatoria de ayudas, por un gasto total de 90.000 euros, quiere impulsar la realización de actuaciones en materia de memoria histórica, paz y convivencia durante el año 2017, ha añadido la consejera.



Según Ana Ollo, el objetivo de estas ayudas es "contribuir a facilitar el conocimiento sobre lo ocurrido en la génesis y desarrollo de nuestra historia de violencia y sobre sus consecuencias, impulsando una memoria crítica sobre las vulneraciones de derechos humanos y garantías para su no repetición; fomentar el encuentro y la reflexión en actividades cuyos objetivos sean la reconciliación, la paz y la convivencia; promover grupos o comisiones de trabajo estables que trabajen en el fomento de programas para la paz y la convivencia; e implicar a la población en la promoción de una cultura de paz".



Ana Ollo ha confiado en que este año "sean muchas más las iniciativas que proyecten una mirada crítica sobre nuestro pasado y ayuden a trabajar para la convivencia".

Sobre el informe de Etxarri Aranatz, ha señalado que "no es del Gobierno de Navarra y no nos corresponde valorar su contenido, como no nos corresponde ni al Gobierno ni a las entidades locales categorizar quienes son víctimas, salvo las víctimas del terrorismo ya reconocidas".

A continuación, ha dicho "parte de no poder reconocer a unas víctimas se deriva del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó a la ley foral de víctimas de funcionarios públicos y extremas derecha y mientras se mantenga la suspensión sobre esta ley, ni el Gobierno ni los ayuntamientos podrán reconocer la condición de víctimas a nadie".



Ana Ollo sí ha precisado que en el informe de Etxarri Aranatz se hace mención expresa al asesinato de Jesús Ulayar, alcalde de la localidad, a manos de la banda terrorista ETA, frente a lo que manifestaba el PPN en su solicitud de comparecencia. Así, Ana Ollo ha dicho al PPN que "hay que ser muy riguroso a la hora de desempeñar cualquier trabajo, más si se trata de un cargo público, y más cuando estamos hablando de cuestiones tan sensibles como las víctimas del terrorismo, y no es la primera vez que el PPN se equivoca de forma grave en relación las víctimas de terrorismo".

EL PPN PIDE LA DIMISIÓN

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "Navarra no merece tener una consejera como Ana Ollo, es indignante, no tiene ninguna vergüenza". "Las víctimas de ETA le echan de cualquier sitio al que va. Le molesta cuando algunos partidos, en este caso el PP, le ponemos frente al espejo, y vemos lo que miente y lo que hace para seguir produciendo dolor a quienes tanto han sufrido en Navarra. Ha hecho una comparecencia por la que pido ya su dimisión. Es la consejera de Batasuna. Cómo puede decir que no tiene por qué entrar en un informe que ha pagado usted, en el que se equipara a víctimas con verdugos", ha señalado, para incidir en que ya había explicado en la presentación de la comparecencia que sí se mencionaba en el informe a Jesús Ulayar.



Por parte de UPN, Iñaki Iriarte ha afirmado que este es "un asunto muy preocupante que confirma los peores augurios que nos podíamos hacer". "A la hora de relatar el infierno a las nuevas generaciones todos tendremos que ser muy honestos y eso significa no omitir ninguna vulneración de derechos humanos, la realizara quien la realizara, pero eso no puede llevarnos al disparate de que vengan a contarnos que esto fue un conflicto político en el que Euskal Herria fue una especie de mater dolorosa y que nos pinten un mapa del dolor que falsea la realidad y que pone en el mismo saco a Jesús Ulayar y a su asesino", ha indicado.



La portavoz de Geroa Bai Virginia Alemán se ha mostrado "absolutamente en desacuerdo con las acusaciones del PP hacia la consejera" y las ha considerado "profundamente injustas". "Debemos poner en valor que en este momento tenemos una Dirección General de Paz y Convivencia que está trabajando por la realización de políticas públicas en torno a la memoria, la reciente y la no reciente", ha destacado, para pedir que "dejemos de hacer política partidista con las víctimas".



Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que en la comisión "se han escuchado muchas mentiras, mucho ruido y poco trabajo", y ha felicitado al Ayuntamiento "por el paso valiente que ha dado". "Ha mostrado la voluntad de ofrecer un instrumento a los ciudadanos para dar una paso en convivencia. Es un trabajo pionero y es comprensible que sea incómodo para algunos, para quienes quieren hacer un relato único. En Etxarri Aranatz, como en otros sitios, ha habido ciudadanos que han sufrido violencias de distinto tipo", ha indicado.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha señalado que no entiende "cuál es el problema" con el informe encargado por el Ayuntamiento y ha afirmado que "no se debe contraponer a unas víctimas con otras, que es lo que más puede afectar a la reconciliación y pone el dedo en una herida que sigue estando abierta y sangra". "Por eso mismo son muy importantes este tipo de informes. El pueblo necesita perdonarse", ha sostenido.

Te recomendamos

La portavoz del PSN Inma Jurío ha explicado que su grupo fue crítico con estas subvenciones cuando se aprobaron los Presupuestos porque "a través de estas ayudas parecía juntar en un mismo saco todo el sufrimiento padecido y todas las causas". "Se avalan conceptos que realmente son graves. La objetividad se pierde cuando se habla de esto como un conflicto político. Este tipo de políticas públicas de memoria no deben dejarse al albur de la sensibilidad que tengan unos u otros ayuntamientos", ha afirmado.



Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que "corresponde al Gobierno de Navarra liderar todo lo que tiene que ver con la historia negra y oscura de Navarra y el Parlamento debe velar por que el informe de Etxarri Aranatz se ajuste a los objetivos del departamento en relación con la memoria histórica y por que el uso de la subvención ha sido el correcto". "Nos parece fundamental preservar la memoria y para eso hace falta un relato compartido y tender puentes, pero de poco servirá tender puentes si hay grupos que no los quieren cruzar", ha indicado.

Selección DN+