Santos (Podemos): "Pérez iba por libre y estaba construyendo algo fuera del partido"

Actualizada 22/01/2018 a las 16:34

El secretario general de Podemos-Ahal Dugu, Eduardo Santos, ha manifestado este lunes que su antecesora en el cargo, la parlamentaria Laura Pérez, a la que se ha abierto un expediente que puede llevar a su expulsión de la formación morada, "iba por libre y estaba construyendo algo fuera del partido".



En declaraciones a Euskalerria Irratia, Santos ha apuntado que existe la posibilidad de que sea expulsada definitivamente de Podemos, a lo que ha añadido que este no es un caso de lucha ideológica interna, sino de "una vulneración grave" de su código ético.



En este sentido ha sostenido que la dirección del partido desde el principio fue muy inclusiva y ofreció diferentes espacios para que Laura Pérez trabajase dentro del partido", "pero ella decidió ir por libre y empezar a construir algo fuera de Podemos".

Según Santos, si finalmente Pérez fuera expulsada y los parlamentarios del grupo decidiesen apoyarla frente a la dirección del partido, "quedarían fuera de Podemos, y deberían explicar por qué se alinean con quien ha infringido el código ético, dando la espalda a la formación que los eligió en primarias como candidatos, y bajo la que obtuvieron su acta de parlamentarios".



Ante la situación que vive Podemos Ahal Dugu, su secretario general baraja la posibilidad de dejar el cargo de diputado en Madrid: "Yo siempre he querido estar en Navarra, y construir desde Navarra. Pero esta decisiones en política no las tomas tú solo. Lo estoy pensando, pero todavía no lo he planteado".

