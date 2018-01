Actualizada 22/01/2018 a las 13:21

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha afirmado que "no hay ningún peligro para la estabilidad del Gobierno de Navarra" por la situación de la formación morada, que la semana pasada decidió suspender cautelarmente de militancia a su parlamentaria y exsecretaria general Laura Pérez por "posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo".



Mikel Buil ha afirmado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral, que "a los siete parlamentarios de Podemos nos une el cambio y nos une el debate sobre los ejes políticos en los que creemos que hay que profundizar en esta Comunidad: participación, transparencia, un montón de cuestiones, y esa es la unión como siete candidatos que fuimos progresistas todos ellos". "No hay ningún peligro respecto a la estabilidad del Gobierno, ya que los siete compañeros del grupo parlamentario son personas de progreso", ha indicado.



Sobre la posibilidad de que algún parlamentario de Podemos decida dejar el grupo y convertirse en no adscrito, Mikel Buil ha explicado que este mismo lunes se celebra una reunión ordinaria del grupo y ha apuntado que "a día de hoy no se conoce ninguna medida".



En cuanto al expediente abierto a Laura Pérez ha afirmado que "el grupo parlamentario, más allá de respetar un procedimiento interno y la tramitación de esta denuncia, no tiene por qué posicionarse y menos antes de que haya una resolución al respecto". "El procedimiento da diez días a Laura Pérez para presentar alegaciones. La Comisión de Garantías pude pedirle audiencia para terminar de instruir el caso y tomar una decisión, y esa decisión será acatada por el partido", ha asegurado.



Mikel Buil ha explicado que la suspensión cautelar a Laura Pérez implica también la suspensión de sus portavocías en las comisiones parlamentarias, por lo que su función podría quedar limitada a la asistencia y votación en los plenos de la Cámara. "Ahora lo que tiene es un tiempo para preparar su defensa en estos días", ha explicado.



El portavoz parlamentario ha declinado posicionarse sobre el expediente alegando que no ha leído "los 50 o 60 folios que se han instruido" y ha mostrado su "máximo respeto a los órganos de mi partido y también a Laura Pérez".

Selección DN+