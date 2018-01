Actualizada 22/01/2018 a las 18:41

Los partidos en la oposición, UPN, PSN y PPN, han manifestado este lunes que "la inestabilidad" en Podemos de Navarra, que suspendió cautelarmente de militancia a su parlamentaria y exsecretaria general Laura Pérez, supone "inestabilidad también en el Gobierno de Navarra" al ser uno de los socios que sustenta al Ejecutivo.



En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que "el partido de las nuevas formas sigue con aquello que dijo Alfonso Guerra hace 35 años de que el que se mueve no sale en la foto". "Podemos es uno de los partidos que da estabilidad al Gobierno y si Podemos es inestable el Gobierno pasa a ser inestable", ha afirmado.



Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha indicado que "siempre que en un grupo surgen fricciones de este tipo, nosotros lo lamentamos". "Respetamos las decisiones que Podemos vaya a tomar y sí queremos recordar que la ciudadanía nombró a 26 parlamentarios comprometidos con el cambio y esperamos que de este proceso interno de Podemos el resultado sea que 26 parlamentarios sigamos defendiendo el acuerdo programático", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que Podemos "tiene un compromiso con el acuerdo programático" y ha esperado que "cualquier problema que puedan tener interno no suponga ninguna complicación para la gestión del acuerdo programático y estamos convencidos de que así va a ser". "Tienen un compromiso con el acuerdo programático", ha insistido.



La socialista María Chivite ha dicho que "no nos metemos en cosas internas de los partidos". "A nosotros lo que nos preocupa de Podemos es la inestabilidad del Gobierno; la crisis interna de Podemos supone una inestabilidad del Gobierno de Navarra, ahora ya no sabemos si va a ser un cuatripartito, un pentapartito...", ha dicho, para opinar que parece que las relaciones entre los socios de Gobierno "están rotas". "Me preocupa la inestabilidad, el caos, la desorganización que refleja este Gobierno", ha añadido.



Ana Beltrán, del PPN, ha señalado que "la crisis de Podemos no nos puede dejar indiferentes a nadie, puede mover el Gobierno de Navarra". "Veremos qué pasa con el cuatripartito", ha dicho, para agregar que "desconozco si son ciertas o no las acusaciones a Pérez, y si es así es un tema muy grave porque en el Parlamento tenemos que tener una pulcritud exquisita al sentarnos en la Cámara con que nada nos toque personalmente". "Y más grave sería cuando se trata de un partido como Podemos que va de espíritu puro, que critica a los demás y veremos dónde está la podredumbre de verdad", ha dicho.



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que "no entramos en las cuestiones internas de ningún partido", pero sobre si podría afectar esta situación al acuerdo programático ha dicho que "no debería" porque el acuerdo programático "nos compromete a los 26 parlamentarios". "No tiene que afectar", ha expuesto, para indicar que espera una "pronta solución del conflicto".

