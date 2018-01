Actualizada 22/01/2018 a las 08:57

Amaia Romero está logrando unas cifras récord gracias a su paso por la Academia más famosa de la televisión. La navarra consiguió, con 'Shake it out' de Florence and the Machine, ser 'trending topic' mundial en Twitter gracias a una actuación que acumula ya más de tres millones y medio de visualizaciones en Youtube. Su voz, su espontaneidad y su forma de ser se convierten, además, en tema de conversación en Instagram y Facebook. Pero no solo está logrando triunfar en la

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+