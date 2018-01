El promotor de Davalor da por terminada la petición de dinero por crowfounding

Actualizada 21/01/2018 a las 09:59

Juan José Marcos, el promotor e impulsor de Davalor, no tiene previsto pedir más dinero a accionistas por el método de inversión colectiva, conocido con el nombre de crowfounding. Ha alcanzado ya los 18,2 millones de euros y dice que no va a acudir a “rondas” adicionales, término utilizado para captar financiación. Así lo explica en uno de los últimos comunicados enviados por correo a los actuales pequeños inversores, que suman unas 3.000 personas.

La razón para dejar de captar dinero por esta vía es que, según explica Marcos, Davalor ha encontrado finalmente un inversor, en este caso, noreuropeo. Dice en el comunicado a los partícipes que Davalor firmó con este nuevo inversor, del que no da el nombre, un contrato el 12 de enero de 2018. Pero también especifica que el compromiso de este inversor no es inyectar capital “inmediatamente”, tal como había venido buscando Davalor desde sus inicios, sino que irá concediendo préstamos “que vayan cubriendo las necesidades de liquidez justificadas y pactadas que serán capitalizadas más adelante”.

No es la primera vez que Juan José Marcos habla de un posible socio inversor. Eso sí, nunca ha dado nombres. Con la comunicación de este último al que se refiere Marcos se deja atrás el anterior fondo de inversión del que habló el consejero de Economía, Manu Ayerdi, en comparecencia parlamentaria recientemente. Se trataba, según los detalles que ofreció el vicepresidente, de un fondo americano, con oficinas en Barcelona, con el que ya se había reunido Sodena y con el que llevaban meses trabajando. Pero, según explica Marcos en el comunicado, el planteamiento exigido por este fondo de inversión americano era “inaceptable”. Según Marcos, este fondo, del que no dio el nombre, no quería pagar la deuda, buscaba reducir la plantilla y despedir a todo el equipo directivo, incluido él mismo.

Tampoco la posibilidad anterior de un fondo nacional ha cuajado, según añade el promotor, porque las necesidades de capital que tenía Davalor no encajaban con su tamaño. No son los únicos posibles socios de los que ha hablado Marcos en estos años y en el listado figura hasta un fondo chino cuyas relaciones, se dedujo, no llegaron tampoco a buen puerto.

La decisión de cerrar las rondas de captación de inversión colectivas supone que Sodena dejará de aportar capital. Esta posibilidad ya la señaló también Ayerdi en su última comparecencia. Y eso que la sociedad pública tiene aprobado 550.000 euros más que todavía no ha desembolsado. Hasta el momento la cantidad concedida por Sodena es de 2,650 millones de euros. Pero la aportación de Sodena estaba sujeta a la aportación privada de capital en la misma cantidad. Por lo que si esta se cierra, Sodena también cerrará su grifo.

LA EMPRESA

Davalor Salud, impulsada por Juan José Marcos en 2011, se dedica a la fabricación de unas máquinas llamadas EVA (Evaluador de Visión Automatizado) para exploración, diagnóstico y terapia de la vista. El cliente objetivo son las ópticas. Cuenta con 30 trabajadores en Navarra y 7 en Terrasa. La deuda que acumula es de 19 millones de euros, según manifestó Ayerdi en el Parlamento, aunque en otros momentos se ha reconocido que era de más de 30 millones.

Fabricadas en la planta de Jofemar en Peralta, hay ahora mismo tres máquinas EVA instaladas: una en Tudela y dos en Madrid (en las cadenas de Visionlab y Cottet). La empresa mantiene en su web corporativa unas previsiones que no se han cumplido. Entre otras, manifiesta que en 2021 se producirá el primer reparto de dividendo y que las ventas sumarán 30.000 millones de euros en 2020. Además, añade que la previsión es vender en Europa (en 2016), en América (2018) y en Asia (2019). La empresa tenía previsto tener instaladas en 2017 un total de 300 máquinas.

