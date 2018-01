Actualizada 19/01/2018 a las 14:29

Laura Pérez Ruano, exsecretaria general de Podemos Navarra, ha afirmado este viernes, tras conocerse su expulsión de la formación morada, que se enteró de la medida por los medios de comunicación. Luego vio que se le había enviado un email para darle a conocer la decisión.

Pérez ha asegurado que tiene la "conciencia muy tranquila" y que no entiende que se le expulse de forma “cautelar”. “O se me suspende cautelarmente de militancia o se me expulsa definitivamente tras un proceso en el que se me haya dado el derecho de defensa”, ha dicho.

"Tengo que estudiar esa denuncia. No es cierto que no cumpla con el código ético”, ha añadido.



Además, la exsecretaria de Podemos Navarra ha asegurado que seguirá en el grupo parlamentario "porque la expulsión no ha sido en firme". Pérez ha considerado que la expulsión de la formación morada es "una clara y flagrante vulneración" de su ejercicio como parlamentaria y del mandato popular que ha de cumplir.

Ha reconocido que "lo que sí se ha decidido cautelarmente" es que "no pueda ejercer de portavoz en ninguna comisión ni como parlamentaria".

"Me lo voy a tomar con mucha calma porque creo que no debo perder el tiempo en este tipo de cuestiones", ha aseverado Pérez, al ser preguntada sobre los siguientes pasos que piensa realizar.

He recibido una nueva denuncia de la Ejecutiva de @Podemosnavarra carente de fundamento en la que se insta mi "expulsión cautelar". La estrategia del acoso político no impedirá que sigamos trabajando en la profundización del cambio en #Navarra. Gracias por las muestras de apoyo. — Laura Pérez Ruano (@laperua) 19 de enero de 2018



En cuanto a la salud de Podemos, ha subrayado que "el descontento a nivel interno es palpable desde hace un tiempo", de hecho, "desde que no se respeta la democracia interna del partido".

La parlamentaria ha querido referirse a la suspensión en Twitter: "He recibido una nueva denuncia de la Ejecutiva de Podemos Navarra carente de fundamento en la que se insta "mi expulsión cautelar". La estrategia del acoso político no impedirá que sigamos trabajando en la profundización del cambio en Navarra".

