Actualizada 19/01/2018 a las 13:58

"Pamplona, se quiera o no se quiera, es la capital de la Comunidad foral, pero evidentemente, y con todo el respeto, no se puede negar que también es vasca".

Estas palabras las ha expresado la consejera vasca Arantxa Tapia en una entrevista concedida en Radio Euskadi.

Unas declaraciones en las que insiste en la idea que ya manifestó a principios de mes y que desató la polémica en el territorio foral.

En aquel momento, la consejera de Infraestructuras del Gobierno de Euskadi, Arantxa Tapia, en la presentación del estudio informativo de la conexión del TAV navarro con la Y vasca, se refirió a Pamplona como una capital vasca.

Las reacciones no se hicieron esperar y el tema saltó al Parlamento foral. Fue a iniciativa de los partidos de la oposición que reclamaban declarar persona "non grata" a Tapia. Una iniciativa que, finalmente, no salió adelante.

