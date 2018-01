Actualizada 18/01/2018 a las 13:20

El pleno del Parlamento de Navarra ha instado al Gobierno de España a que, de conformidad con lo establecido en la ley sobre Secretos Oficiales, adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a "la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionado con los sucesos de los Sanfermines de 1978", en los que el joven Germán Rodríguez murió asesinado por disparos de la policía.



El Parlamento de Navarra remitirá esta moción al Consejo de Ministros. Es una iniciativa presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra y ha recabado el apoyo de UPN, mientras que el PPN se ha abstenido.



La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha considerado que "es clara la necesidad" de la desclasificación de estos documentos, ante el "oscurantismo por parte de las instituciones". "Nadie ha asumido ninguna responsabilidad y no ha habido ninguna reparación", ha censurado.



El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha afirmado que su grupo quiere para los familiares de Germán Rodríguez "lo mismo que para las víctimas del terrorismo: verdad, justicia, memoria y reparación". "No podemos mostrarnos en contra de esta moción", ha indicado, para desear no obstante que "no se convierta esta muerte en un pretexto para un relato falso sobre la Transición".



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "han pasado casi 40 años y por parte del poder se ha querido instalar la desmemoria sobre aquellos tristes sucesos". "La lucha contra la ocultación de la realidad es fundamental en una sociedad como la nuestra que ha sufrido la violencia. Reclamamos verdad, justicia y reparación y exigimos a los causantes de los actos violentos, llevaran uniforme o no, que colaboren en la búsqueda de la verdad", ha indicado.



Por parte de Podemos, Laura Pérez ha asegurado que el hecho de que, "cerca de 40 años después de los hechos, el Parlamento de Navarra tenga que demandar la desclasificación de los documentos de los Sanfermines de 1978 resulta esclarecedor para comprender el presente, es muy significativo de la frágil democracia en la que vivimos".



La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que esta moción es "necesaria, como parte de la deuda que tenemos con una parte de las personas que merecen el reconocimiento y la reparación, por ser víctimas de unos hechos que nunca debieron suceder y que no fueron ni proporcionados ni proporcionales a las circunstancias que estaban sucediendo".



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "aquí algunos han decidido ser juez y parte". "A pesar de que no hay ninguna sentencia, puesto que todo se desestimó, algunos hacen afirmaciones muy contundentes", ha indicado, para considerar que en el Congreso se encuentra en tramitación una propuesta del PNV para modificar la ley sobre Secretos Oficiales y que es ahí donde los grupos deben presentar las iniciativas relacionadas.



Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha defendido "el derecho a la verdad, la justicia y la reparación" y ha indicado que "en este caso el Estado de Derecho falló, no por una cuestión de negligencia, sino porque hubo voluntad de fallar".

