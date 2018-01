Actualizada 18/01/2018 a las 17:45

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado una resolución que instaba al Gobierno foral a elaborar, en un plazo inferior a 2 meses, un informe "detallado" de los "problemas que surgen con ocasión de nevadas intensas" y de las medidas para atenuarlos, así como el coste económico de las mismas.



La propuesta, planteada por UPN, ha contado con el apoyo de PPN y PSN, frente al rechazo de los grupos que sustentan el cuatripartito, y pedía presentar ese informe ante el Parlamento "en un plazo inferior a dos meses".



En un segundo punto, se instaba a "acentuar estas medidas en las vías de comunicación más importantes de la comunidad" y en las zonas de más frecuentes nevadas, como son la A1, A10, A15, A12, A21 y PA30 a 34, vías donde se proponía establecer "un mayor número de paneles de información variable y de cámaras de observación de las condiciones del tráfico".



También se apostaba por "mejorar la información al ciudadano" sobre las condiciones meteorológicas previsibles, así como "procurar el incremento de su sensibilización al efecto de adoptar las precauciones debidas para la circulación en circunstancias adversas".



Además, se proponía "mejorar la coordinación de esfuerzos" entre todos los cuerpos, fuerzas de seguridad y protección civil, y medios de limpieza de las carreteras.

El regionalista Luis Zarraluqui ha recordado que el pasado 6 de enero más de 500 vehículos quedaron atrapados en el lado navarro de la A1 y ha subrayado que 1.400 personas "tuvieron que ser atendidas gracias a la solidaridad del Ayuntamiento y vecinos de Alsasua".



"Esto pone de manifiesto la necesidad de mejorar los protocolos, la información, la coordinación y los medios materiales, puesto que los actuales no han sabido responder adecuadamente para evitar esta situación", ha indicado.



También el popular Javier García ha considerado "necesario" establecer "un protocolo de actuación que evite e identifique" lo sucedido a principios de mes. "A partir de ahí, toca trabajar para que esto no vuelva a ocurrir", ha señalado.



Por el contrario, Unai Hualde, de Geroa Bai, ha matizado que se dieron "unas incidencias por razones muy concretas" pero que predominó una "normalidad generalizada en las principales vías".



"El dispositivo de emergencias de Navarra, al encontrarse con este problema, funcionó de manera ejemplar -ha remarcado-. No han peligrado vidas porque el dispositivo funcionó bien". Por ello, ha manifestado que "ni hacen falta informes, ni mejorar las medidas de coordinación".



Por parte de EH Bildu, la parlamentaria Arantzazu Izurdiaga ha subrayado que la moción recoge unas medidas "en base a un análisis de los hechos que no se ajusta a la realidad". "No hubo ningún fallo en los protocolos y no es necesaria ninguna mejora ni adecuación", ha zanjado la parlamentaria, que ha reconocido que "quizás" pudo haber un "pequeño error" en la ordenación del tráfico, pero que "eso es competencia de la Guardia Civil".



"El despliegue de maquinaria y medios humanos fueron correctos y adecuados, se corresponden con lo establecido en los protocolos de emergencias", ha asegurado Izurdiaga, que ha incidido en que "no hubo insuficiencia de medios ni errores de coordinación".



También el miembro de Podemos-Ahal Dugu Carlos Couso ha mostrado su rechazo a la propuesta, al considerar que no hubo "ninguna consecuencia de gravedad" como para tomar "mayores medidas" que las que se tomaron ese día.



En nombre de Izquierda-Ezkerra, la parlamentaria Marisa de Simón ha destacado que los responsables del Gobierno foral "actuaron correctamente" y que se dieron las "alertas oportunas".



Sin embargo, ha lamentado que "algo falla" cuando los ciudadanos deciden salir a las carreteras a pesar de los anuncios. "Algo habría que hacer en relación a la implicación de la propia ciudadanía en este tipo de casos", ha advertido.

