Actualizada 16/01/2018 a las 14:26

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha exigido al Departamento que dirige María Solana que no haya "ninguna injerencia ni intromisión" en la campaña de preinscripción escolar para el curso 2018-2019. Para Catalán, "resultaría inadmisible que en 2018 se siga intentando influir en las familias predisponiendo la educación que deben elegir para sus hijos y que este intento de coartar la libertad de las familias se realice incluso desde las Administraciones Públicas, que deben limitarse a informar de la oferta educativa que el Departamento de Educación pone a su disposición".

A este respecto, el parlamentario regionalista ha denunciado que "en los últimos años el comportamiento de los ayuntamientos nacionalistas instando a sus vecinos a matricular a sus hijos en un determinado modelo lingüístico no guarda el debido respeto hacia otros modelos que también son elegidos por vecinos de dichas localidades".

Además, ha instado al Departamento a que no permita que otros departamentos, como hiciera el año pasado el de Relaciones Institucionales a través del Instituto Navarra del Vascuence, "se inmiscuya en una competencia que es exclusiva de Educación. No es de recibo que las únicas charlas que se realizaron en los centros educativos fueran del Modelo D y con asistencia de miembros de ambos departamentos o que se anteponga el Modelo D por encima del resto", ha manifestado.

Respecto a la campaña informativa, Catalán ha criticado la "marginación" de programas lingüísticos como el PAI dentro de la web publicada al respecto. "Es una tomadura de pelo que remitan para ello a una página nada clara donde lo primero que encuentras es una espacio titulado ‘le puede interesar’ en el que se publican unas sesiones informativas dirigidas a docentes de centros PAI organizadas en los cursos 2012-2013 y 2013-2014", ha señalado. "Dice mucho de lo que le importa el PAI a este gobierno nacionalista".

Asimismo, ha manifestado que "el Departamento deberá explicar qué criterios sigue para establecer los centros de referencia del modelo D en la zona no vascófona, que este año aumentan, y por qué son diferentes en función del curso".

El portavoz de UPN en materia educativa ha explicado, por otro lado, que "se puede comprobar que el Departamento reconoce este año en la normativa el incumplimiento de la legalidad con las dos instancias que se permitieron a las familias de la zona no vascófona que querían matricular a sus hijos en Modelo D". "Tal como denunció UPN y ratificó un dictamen del Consejo de Navarra", ha apuntado.

Catalán ha denunciado también la "intencionalidad sectaria de la decisión de no autorizar más de 25 alumnos por aula en los centros concertados o sustituciones si superan ese número". "Es incompatible realizar ese tipo de limitaciones cuando el Departamento tiene aulas con 26 alumnos en centros públicos del medio rural caso de Azagra -2 aulas con más de 25 alumnos- que se empeña en no desdoblar o no cubre las necesidades de recursos humanos en el Colegio Público de Educación Especial "Torre Monreal" de Tudela", ha concluido.

