Actualizada 16/01/2018 a las 19:18

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que se ha estimado el recurso de Afapna para suspender la convocatoria de inspectores del departamento, "en un procedimiento que no va a impedir que la oposición se realice y que se realice este año y en los próximos meses".

En comisión parlamentaria, Solana ha señalado que "las obsesiones de algunos partidos como UPN nos llevan a estos puntos y a tener que retorcer hasta el extremo situaciones en las que se podría proceder con más agilidad y menos trastorno".

Ha explicado Solana que en 2015 UPN realizó una convocatoria de OPE en la que "estima que son 9 inspectores en castellano y 5 en euskera los que se necesitan en el departamento de Educación" y ha señalado que "tres años después, el departamento de Educación considera que la proporción es de 7 en castellano y 7 en euskera".

Ha añadido la consejera que "se hace la modificación de plantilla y se procede a la modificación de la OPE de 2015 y cuando se proceda se volverá a convocar", para detallar que "aquellas personas que se han inscrito para la convocatoria no tendrán que volver a hacerlo".

Por su parte, Alberto Catalán, de UPN, ha criticado este "nuevo lío" en el departamento de Educación. "Hemos tenido conocimiento de la anulación, a través de un recurso de alzada que se ha estimado, de la convocatoria de inspectores, por el requisito lingüístico de dos plazas", ha apuntado.

Según ha expuesto, "no sé qué va a pasar en el departamento con la inseguridad jurídica que se genera". "Tendrá que asumir responsabilidades", ha dicho Catalán a la consejera, para añadir que "no sabemos quién pero es evidente que sí debe depurar responsabilidades y si no asumirlas usted dimitiendo".

Selección DN+