Actualizada 12/01/2018 a las 12:55

La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, ha afirmado que Sodena no pudo observar que había una doble financiación en la planta de biometanización de Ultzama al no encargarse de la gestión de la misma.



"Al no estar en la gestión, no pudimos observar que había doble financiación", ha señalado durante su intervención este viernes en la comisión parlamentaria de investigación sobre supuestas irregularidades en la planta de biometanización de Ultzama.



Irigoien, que ha respondido a las preguntas formuladas por los parlamentarios, respondía de esta forma al miembro de Geroa Bai Patxi Leuza en relación a la supuesta doble financiación detectada por la Cámara de Comptos.



Ante la pregunta del regionalista Sergio Sayas sobre si existían alternativas al cierre de la planta que no fueron explotadas, Irigoien ha considerado "muy atrevido" dar una respuesta "contundente".



"No puedo dar una respuesta sencilla a eso", ha explicado la directora de la empresa pública, que al ser cuestionada sobre si la "peor solución" para los fondos públicos era el cierre de la planta, ha respondido afirmativamente. "Para los fondos que estaban invertidos, sí", ha puntualizado.



Además, ha explicado que eran las propias entidades financieras quienes analizaban el riesgo de las inversiones a realizar, en lugar de la propia Sodena. Así, la empresa pública concedía avales en función de los informes realizados por las entidades bancarias que habían decidido invertir en cada proyecto.

