Burlada se vuelca en el homenaje a su vecina Blanca Marqués, asesinada hace un año

Actualizada 14/01/2018 a las 16:30

Los vecinos de Burlada han apartado por unos instantes el dolor que supuso el asesinato de Blanca Esther Marqués hace ahora un año para recordar y homenajear a la mujer que compartió con ellos "tanto momentos, tantas vivencias", para recordar "su luz, su amistad y su entusiasmo".



Con estas palabras ha resumido la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada, Lourdes Garrido, el acto de recuerdo a Blanca Marqués, víctima de la violencia machista, por cuyo asesinato se encuentra en la cárcel su pareja en espera de juicio.



El hombre reconoció hace un año ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona que había estrangulado a su pareja y arrojado el cuerpo al río Ultzama, donde apareció días después de su desaparición el 15 de enero de 2017.



En una mañana gris y lluviosa numerosos vecinos han arropado a su familia, encabezada por su madre de 90 años y sus tres hermanos, y a sus amigos, en un acto festivo que ha aunado las diferentes pasiones de Blanca y que ha contado también con una nutrida representación institucional y política.



Así, entre los asistentes se encontraban el alcalde de Burlada, Txema Noval, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Mertxe Leranoz, junto con cargos públicos de diferentes formaciones políticas y el secretario general de CC OO, sindicato al que pertenecía la fallecida.



El acto, presentado por Garrido y Anabel Iriarte, quien ha recitado dos poemas con mensajes como "Blanca toma mi mano" o "de ti no dejes que me olvide, Blanca", ha tenido como objeto recordar a "Blanca, una mujer muy conocida en este pueblo, siempre con la sonrisa en la boca, cercana, apasionada, vital y gran conversadora aunque no la conocieras".



"Tenía muchas pasiones, su familia, sus amistades, le gustaba viajar, la música, la danza, todo tipo de danzas y bailes, y este acto es el resultado de esas pasiones", han subrayado.



Es por esto por lo que no han faltado sus compañeros de "Axular dantza eskola", el grupo de danzas con el que bailaba, que ha interpretado una de las danzas que más le gustaban, "Bralia". El "aurresku" protagonizado por sus compañeros ha sido uno de los momentos más emotivos, que ha sido seguido de un prolongado aplauso por parte de los asistentes.



La Coral San Blas de Burlada y el grupo Burlata Kantuz también se han sumado al homenaje con canciones como Xalbadoren heriotza y Aurora los primeros y Txoria txori y Azken txanpa, los segundos.



"Dentro del dolor tremendo después de un año desde que asesinaron a nuestra Blanca que el pueblo se vuelque, que se una gente de todas las tendencias ideológicas y grupos sociales, algo muy difícil de conseguir, es una alegría tremenda", ha declarado al término del acto Juan José Bueno, amigo de la familia, quien ejerció de portavoz en el momento en el que sucedieron los hechos.



Ha reconocido que sabían que el pueblo iba a responder "pero no tanto", por lo que ha mostrado el agradecimiento de la familia, para la que, según ha señalado, esto supone un consuelo "muy grande".



En cuanto al juicio, ha comentado que es "triste" que todavía no se haya celebrado, pero la justicia tiene sus tiempos, y ellos lo que desean es que "pase cuanto antes y se haga justicia". "No queremos otra cosa", ha aseverado, para concluir afirmando que momentos como los vividos este domingo, "dentro del tremendo dolor, le sirven a la familia para coger impulso".

Rostros del panorama político navarro también han acudido al acto y han querido compartirlo en sus redes sociales:

Blanca no te olvidamos!!Gracias al Ayto de Burlada por organizar este acto Asesinada por violencia machista en enero 2017 pic.twitter.com/roXx012LEj — Tere Saez (@TereSaezBarrao) 14 de enero de 2018

El evento se ha trasladado al Colegio Ermitaberri de Burlada. https://t.co/DBqJqs58kb — LOURDES LOZADA ✋ (@lulunena315) 14 de enero de 2018

En Burlada en el homenaje a Blanca Esther y mostrando nuestro rechazo a la violencia machista #NOalaviolenciamachista pic.twitter.com/0akiU3ukRh — María Solana Arana (@solanarana) 14 de enero de 2018

#Burlada dando ejemplo d q las violencias machistas tienen su total rechazo en nuestra sociedad. El recuerdo a #Blanca se suma al recuerdo d todas las asesinadas y avisamos q nos tendrán firmes para seguir denunciando cualquier violencia hacia nosotras,las mujeres. pic.twitter.com/tJhl0cPfKN — AINHOA AZNAREZIGARZA (@ainhoaaznarEZ) 14 de enero de 2018

Hoy en Burlada recordamos a Blanca en el primer aniversario de su asesinato. Urge ponerle fin a la violencia machista. #NiUnaMas pic.twitter.com/ovs8vj7tH9 — Jorge Esparza (@jorge_esparza_) 14 de enero de 2018





Selección DN+