Actualizada 11/01/2018 a las 14:12

El vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra, ha asegurado este jueves, ante las acusaciones de "recortes" por parte del PSN, que la capacidad adquisitiva de las pensiones de viudedad no se va a reducir en Navarra, sino que aumentará.



Laparra ha respondido de esta manera a la parlamentaria socialista Nuria Medina, quien le ha preguntado si con su Gobierno "hoy las pensiones de viudedad van a perder casi 300 euros anuales".



El vicepresidente ha señalado que en lo que respecta a la normativa navarra el incremento que se prevé es el del IPC en Navarra y el salario medio para Navarra, cogiendo la mayor cuantía de las dos.



El incremento medio anual el IPC "es el que es" y el coste salarial que están proponiendo utilizar es el coste salarial ordinario de los tres primeros trimestres del año anterior y el último de 2016 para hacer posible la subida desde el 1 de enero. Hasta noviembre la subida del IPC es del 1,7 y el salario medio del 1,8 %, ha precisado.



Por lo tanto ha remarcado que "ahora y siempre con la nueva ley se garantiza la capacidad adquisitiva de todas las pensiones", a lo que ha añadido que para este año es "posible una ligera mejoría, por lo que la capacidad adquisitiva no se reducirá sino aumentará".



No ha compartido su exposición la parlamentaria socialista quien ha insistido en que con el Gobierno Foral las pensiones de viudedad pierden capacidad adquisitiva y ha asegurado que el Ejecutivo ha hecho "un recorte social de casi 300 euros a un colectivo especialmente vulnerable".



Laparra, quien ha considerado "lamentable" su intervención, ha comentado que desde décadas el IPC ha ido creciendo más que el salario mínimo interprofesional y no han dicho nada, así como que lo esencial es que con este Gobierno se ha pasado de destinar 3 millones a 20 millones al complemento de las pensiones bajas, no solo las de viudedad.



Ha añadido que le parece "más razonable la propuesta de su secretario general a nivel estatal, algo simplista y posiblemente nada novedosa, todavía no salen las cuentas, pero apunta a donde hay que apuntar y es que hay que subir las pensiones del sistema estatal de pensiones".

"Solo le falta una cosa y es que tengan voluntad de construir mayorías solidas y de progreso para hacerlo viable", porque sino será solo "un brindis al sol", ha concluido.

