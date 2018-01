Domínguez niega el colapso en urgencias en Nochevieja en Pamplona

Actualizada 11/01/2018 a las 12:45

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha negado que las urgencias pediátricas del Centro Doctor San Martín estuvieran "colapsadas" en Nochevieja tal y como han sostenido UPN y PPN, formaciones a las que ha dicho que la oposición está para denunciar hechos pero no para utilizar mentiras.



En su respuesta al parlamentario de UPN, Sergio Sayas, el consejero se ha hecho eco de las palabras de la coordinadora del centro que ha señalado que los niños fueron atendidos sin mayores problemas y con una mayor comodidad por las mejores condiciones de las consultas que en años anteriores.



La cifra de niños atendidos era elevada pero esperable en las fechas que eran y con el inicio de la epidemia de gripe, así como que era similar a la de años anteriores, ha agregado.



Según los datos aportados por el consejero, ese día se realizaron 133 atenciones, ninguna urgencia de prioridad uno y dos, quince de prioridad tres y el resto de cuatro y cinco. Recientemente se llegaron a realizar 190 atenciones y entonces, ha asegurado", "tampoco se vivió ningún colapso".



Por todo ello ha lamentado escuchar las críticas de UPN. "Me consta que es conocedor de la falsedad de sus afirmaciones pero no me sorprende su actitud, pero sí de otros miembros de su grupo", ha dicho Domínguez.



En este sentido ha mostrado "una profunda decepción" por el hecho de que hayan sido "cómplices de alimentar una mentira de semejantes características y de poner en tela de juicio la palabra de los profesionales que han sentido indignación con esta situación".



Esto explica, en su opinión, por qué UPN se encuentra en la oposición y por qué los ciudadanos "les van a dejar allí", tras lo que le ha preguntado "por qué están empeñados en dañar, desprestigiar la imagen de la sanidad publica navarra, qué interés les mueve", por qué "intentan engañar sin pudor", así como "generar alarma". "No todo vale, la mentira no vale y saben que mienten", ha aseverado.



Sayas ha considerado "lamentable" su repuesta en la que ha tratado de "escurrir el bulto y no dar explicaciones sobre su nefasta gestión", tras lo que ha señalado que es la "validez de los profesionales" la que "ha salvado la ineptitud del Gobierno".



Su respuesta no ha satisfecho tampoco al parlamentario del PPN Javier García, quien igualmente ha reconocido a los profesionales gracias a los cuales, ha subrayado, hay la sanidad que hay y no por la gestión del Gobierno, que ha calificado de "nefasta y lamentable".



El parlamentario popular ha hablado también de "falta de previsión y de planificación".

Selección DN+