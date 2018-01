Actualizada 11/01/2018 a las 11:40

CC OO UPNA se ha mostrado "muy satisfecho" con la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº8 de Madrid, que ha estimado el recurso del sindicato contra la resolución del Ministerio de Educación por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora, de noviembre de 2016.



Una sentencia que, además, anula y deja sin efecto el primer artículo de la misma por "discriminar al profesorado interino o temporal".



"La evaluación de la actividad docente debe ser un derecho de cualquier profesor universitario, ya que no solo es un reconocimiento personal e incentiva positivamente la investigación, sino que sirve como criterio reconocible para la promoción y para el cobro de complementos de productividad que a día de hoy no estaban siendo reconocidos por el hecho de no poder ser evaluados", ha destacado CC OO en un comunicado.



En este sentido, ha explicado que "gracias a la última modificación del Decreto Foral que regula los complementos retributivos por méritos individuales del personal docente e investigador de la UPNA, esta sentencia abre la posibilidad a que más de 60 profesores de la UPNA actualmente pueden llegar a ver reconocidos sus derechos".



Según ha explicado el sindicato, la sentencia entiende que la resolución del Ministerio "limita la solicitud de la actividad investigadora al funcionariado de carrera, impidiendo y negando el derecho a dicha evaluación al personal funcionario interino de los cuerpos docentes universitarios, funcionario interino investigador científico y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al personal docente e investigador con contrato temporal".



Por este motivo, la Federación de Enseñanza de CC OO ha pedido una reunión urgente al Ministerio de Educación para exigirle que modifique la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora publicada en el BOE del 16 de diciembre de 2017, "de manera que se garantice al personal docente e investigador temporal el derecho a ser evaluado por su actividad investigadora, tal y como reconoce la sentencia, y se amplíe el plazo de presentación de solicitudes".



El sindicato también se dirigirá a la Presidencia de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) "para que las universidades habiliten los procedimientos oportunos".

