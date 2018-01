Solana, sobre el destino de los 215 millones del Convenio: "Hay una normativa"

Actualizada 10/01/2018 a las 13:30

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha señalado, sobre el destino de los 215 millones de euros que obtiene la Comunidad foral tras el acuerdo con el Estado sobre el Convenio Económico, que "no es una cuestión de opinión, sino una cuestión de norma y de regla".



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que "tanto la presidenta Barkos como el consejero Aranburu hicieron una primera fotografía clara de cuál era la situación, cuáles las limitaciones, cuál la norma que dicta cómo y en qué hay que invertir ese dinero; y a partir de ahí es verdad que se quiere hacer ese esfuerzo en crear un grupo de trabajo con expertos que puedan ayudar a buscar la manera de superar de alguna forma esas limitaciones que vienen impuestas por el Estado".



Según ha incidido, se trata de "indagar el margen de maniobra que puede quedar para priorizar un gasto sobre otros". Solana ha explicado que no tiene constancia de que el grupo esté constituido pero "me consta que están trabajando en su diseño y en ponerlo en marcha y se hará en breve".



Solana ha manifestado que "no es una cuestión de opinión, sino una cuestión de norma y de regla, que es lo que hay que intentar ver, cómo se puede superar en el sentido de sacar más rendimiento a este dinero que va a ser devuelto a los navarros, un dinero que adelantaron de manera no se si indebida". "Hay una normativa que establece lo que establece", ha indicado, para añadir que Barkos "tuvo ocasión de oponerse a la norma que hoy nos obliga en el Congreso de los Diputados".



"No se trata de coincidir o no con el señor Aranburu sino que se trata de ver lo que dice la norma y cómo se puede superar", ha concluido.

