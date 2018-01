Policía Foral elimina el tuit "sexista" sobre Amaia Romero

Después de la polémica suscitada a raíz de un tuit publicado por Policía Foral en referencia a la concursante de Operación Triunfo Amaia Romero, el cuerpo policial ha decidido borrar la publicación. Aún así, han querido agradecer los "cientos de likes recibidos" y se han disculpado si han "ofendido sin querer".

Esta decisión llega después de que la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, y la parlamentaria de Podemos, Tere Sáez, tacharan de "sexista" el texto publicado por la Policía Foral en Twitter, que rezaba lo siguiente: "Es rojilla... es navarra... guapa, simpática, natural, canta bien... No sería un mal fichaje como imagen de Policía Foral".

Ante esto, Berro y Sáez utilizaron su perfil en la red social para hacer públicas sus quejas:

Esto, no. El sexismo colabora con la violencia machista.Solicito retirada twit https://t.co/DD2vFehVes

Mejor no usar algo indebido.Ella tiene estupendas cualidades pero no parece que sean para policía foral. Al menos, por esas.La imagen es mejor que no de pie a equivocaciones.Gracias https://t.co/DD2vFehVes