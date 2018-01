La Policía Foral quiere "fichar" a Amaia Romero como imagen

Que Amaia Romero ha enamorado a el país entero con su voz y su naturalidad ya es un hecho, pero el éxito de la concursante navarra de Operación Triunfo no se limita a los seguidores del programa musical.

En esta ocasión ha sido el cuerpo de la Policía Foral de Navarra el que se ha mostrado rendido a los encantos de la artista pamplonesa. Y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, con un tweet en el que muestra a Amaia Romero al piano con un vestido rojo en una de sus actuaciones de la gala 10 de Operación Triunfo. "Es rojilla... es navarra... guapa, simpática, natural, canta bien... No sería un mal fichaje como imagen de Policía Foral cc @OT_Oficial", dice la publicación.

Es rojilla... es navarra... guapa, simpática, natural, canta bien... No sería un mal fichaje como imagen de Policía Foral cc @OT_Oficial pic.twitter.com/6ncqjCzBfp

Policía Foral suele emplear el humor en sus tweets para comentar algunas de sus actuaciones o alertar a los navarros. Éstos son algunos ejemplos:

Tras la detención de un joven de 22 años en Berrrioplano por romper a patadas la pantalla de un cajero automático, la cuenta oficial del cuerpo publicó:

El cajero se traga tu tarjeta, ¿qué haces?

a) Dices "me cachis la mar" y te aguantas hasta que abra el banco.

b) Haces de karake kid y la tomas con la máquina.

c) No sabe/no responde.

Opción correcta, A. Para todo lo demás... https://t.co/E2dxN04Qc4 pic.twitter.com/LU7M1qTsXT