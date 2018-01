09/01/2018 a las 06:00

En España una gran cantidad de los habitantes son los sin techo. No viven como personas normales; viven y duermen en la oscura y fría calle sin ningún tipo de techo en el que resguardase. Pero, ¿nosotros buscamos soluciones? Yo creo que sí porque, según me cuenta mi familia, hay unos refugios para los sin techo que les dejan comer y dormir y eso es una gran ayuda. No les dan mucho de comer, pero hay algunos sitios en los que la gente se presta voluntaria para recaudar comida para los sin techo. Iker C.

No creo que se preocupen, pero sí hay cosas que lo demuestran; por ejemplo, las ayudas que dan para los necesitados, las organizaciones o asociaciones como Cáritas, que son buenas ayudas. Pero hogares y tal, no creo, pero sí te ayudan con alimentos, vestimenta… Hasta puede que un poco de dinero. Te ayudan, y eso es lo que cuenta. Fernando C.

Yo creo que la sociedad está concienciada de que los sin techo necesitan pedir limosna o alimentos para sobrevivir en la calle, pero la sociedad ya ha dejado de darles limosna a los sin techo. Y esto está pasando por culpa de algunas personas, las cuales se hacen pasar por sin techo, lisiados o ciegos para pedir dinero. Willmer R.

Yo creo que la sociedad no hace mucho por mejorar las condiciones que tienen algunas personas, porque cada vez hay más gente que se queda sin hogar, tienen enfermedades, mueren por culpa del tráfico, de las guerras... En mi opinión, ofrezco unas sugerencias para mejorar estas condiciones tan malas: la primera es pensar en la situación de esas personas que lo pasan mal, y si eso no funciona, que los padres sean severos y estrictos con los hijos, y dejarles sin comida suficiente (como les pasan a los pobres) y así es se den cuenta de la gran importancia que tiene el ayudar a los necesitados. Iñigo U.

Hoy en día hay mucha gente pobre que está en la calle, que necesita comida, ropa o casa. Hay gente que va por la calle, ve a un pobre y le pueden ayudar con unos céntimos para que se compre comida. Porque yo, cuando voy con mi madre por Pamplona, suelo darles un poco de dinero que tengo. Pero se me parte el alma cuando veo gente que no tiene nada y, en cambio, hay gente que lo tiene todo y no sabe valorar lo que tiene...Y la gente pobre, si no lo sabes, duerme en los cajeros porque tienen frío y no saben dónde ir. Si ves a un necesitado, ¿qué es lo que harás? Juan D.B.

Yo pienso que mucha gente no se da cuenta de que hay muchas personas sin hogar, sin un techo para dormir, sin tener nada que comer , buscando comida en los contenedores , buscando cartones para dormir encima de ellos... También hay mucha gente que se aprovecha de que haya tanta pobreza en España y se pone a pedir dinero por la calle. Una vez, iba paseando con mi familia y vimos a un chico pidiendo dinero. Le compramos comida y le dimos veinte euros para que los guardara para cuando no tuviera comida. Al día siguiente lo vimos en un centro comercial comprándose mucha ropa y de tiendas bastante caras. De ahí en adelante nunca dimos más dinero. Creo que la gente debe buscar soluciones para la pobreza y los que se hacen pasar por pobres, que dejen de hacerlo porque hay mucha gente que sí que necesitan ayuda de verdad. Andrea M.

Yo creo que nuestra sociedad sí que está concienciada con los ‘sin techo’, pero no pueden hacer mucho ya que hay demasiada gente que está sin casa, comida, agua... Quizás podrían comprar comida y bebida y dársela a algunos para que puedan comer comida sana y que no estén comiendo de la basura o restos de comida que haya tirado la gente. Marti S.

Yo creo que sí hay personas que son conscientes de lo mal que la pasan aquellos que no tienen un techo donde dormir y duermen en la calle con un cartón y una simple cobija. Pero hay otras personas que no les afecta tanto porque ellos sí tienen donde dormir, sí tienen comida día a día, sí tienen un hogar al que llegan a descansar y no pasar frío. Hay personas sin techo que piden dinero y otras que si les das comida te agradecen, por mínima que sea la ayuda te agradecen. Pero ahora párate a pensar ¿Sí, fuese al revés, que tú seas el que está durmiendo en la calle en una noche de invierno? A ti sí te gustaría que te ayudasen, verdad? Patricia C.

Yo creo que todas las personas tienen derecho a vivir en un hogar o en algún sitio que no pasen frío ni hambre. Tienen derecho a comer tres veces o cuatro al día y estar felices. Mi opinión es que todos los sin techos deberían tener un hogar donde poder vivir a gusto y tranquilos con su familia. David A.

Yo creo que la gente no se da cuenta de lo que verdaderamente los sin techo han pasado como puede ser frío, dormir en la calle, no tener nada con lo que se puedan alimentar o vestir, no se pueden duchar, etc. Y la gente no hace nada para ayudarlos, no buscan soluciones y no se dan cuenta de que están sufriendo y aun así no les dejan ni dormir porque tienen que estar haciendo el gracioso y verdaderamente esa es su vida hasta que acaban muriendo por falta de alimentos. Yari V.

