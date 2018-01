Actualizada 05/01/2018 a las 16:52

El Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona ha condenado a una mujer, vecina de Pamplona de 50 años, a seis meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros por un delito de falso testimonio en causa criminal.

En su escrito, la juez considera probado que el 1 de diciembre de 2016, ante el Juzgado de lo Penal nº4 de Pamplona, se celebró la vista por un delito de estafa contra el ex marido de la acusada. El día de la vista oral la acusada no mantenía relación sentimental alguna con el acusado "y fue apercibida de su obligación de decir verdad y de las consecuencias penales en caso de no haberlo".

Durante este juicio oral, explica la juez, la acusada, "con conocimiento de su falsedad, prestó declaración testifical, faltando a la verdad consciente y voluntariamente, al manifestar que en la fecha de los hechos, febrero de 2014, ya no eran matrimonio, cuando en el contrato de arrendamiento de fecha 28 de febrero de 2014 aparecía como la esposa" del acusado.

Asimismo, negó que ella y su ex marido se hicieran pasar por sobrinos de una mujer a la que visitaron en varias ocasiones a la Residencia el Vergel, consiguiendo llevársela a su casa. De la misma manera, la acusada afirmó, "faltando a la verdad", que su marido y ella entregaron 12.000 euros como fianza por el alquiler del piso de esta mujer, "no acreditando en ningún momento la preexistencia de ese dinero ni el ingreso del mismo" en su cuenta bancaria.

Por ello, la juez la ha condenado como autora de un delito de falso testimonio en causa criminal a seis meses de cárcel y al pago de tres meses de multa con cuota diaria de seis euros.

Se ha acordado la suspensión de la pena de prisión por un periodo de dos años condicionada a que durante dicho periodo de tiempo no cometa hecho delictivo alguno. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

