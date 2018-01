La 'Gorda' viaja hasta Bilbao

03/01/2018 a las 06:00

Su cara lo decía todo, era la viva imagen de la felicidad. No era para menos, ya que Javier Ramos Higuera, de 36 años y natural de Bilbao, recibió el martes la cesta ‘La Gorda de Navidad’, organizada por el espacio de ocio y restauración Complejo Castejón, con premios por valor de 200.000 € libres de impuestos.



Su vida le cambió a las 11.55 horas del 22 de diciembre, cuando los niños Yossueff Salhi y Noelia Katiuska cantaron el número 71.198 en el sorteo de la Lotería de Navidad. Era el Gordo, pero Ramos, el gran triunfador del sorteo del Complejo Castejón, no se enteró. “Cuando me lo contaron, dije que no. Pensaba que me estaban tomando el pelo”, reconoció el agraciado por este sorteo, con el que colaboró por tercer año consecutivo Diario de Navarra.



El ganador de esta sexta edición del premio, que cada año saca a la venta 100.000 números a 10 euros cada uno, es un asiduo del sorteo. “Tenemos una casa en Calahorra (La Rioja), y hace 3 o 4 años un amigo me dijo que existía esta cesta. Desde entonces venimos todos los años, aunque este año se ha apuntado otro amigo”, indicó.



Fue precisamente la mujer del amigo con el que acudió a comprar los boletos la que le llamó para darle la sorpresa. De hecho, su madre, que le acompañó a Castejón en el viaje más feliz de su vida, se enteró antes que él. “Cuando recibí la llamada, me acababan de despertar porque al día siguiente trabajaba de mañana, y no fue hasta pasada media mañana cuando fui asimilando que me había tocado... y empecé a creérmelo”, dijo.



COMPARTIR EL PREMIO



El martes, con cara de ganador y una sonrisa imborrable, Javier Ramos seguro que le daba vueltas a la cabeza pensando qué hacer con tanto regalo. Un coche, una moto, una bicicleta, cheques en El Corte Inglés, muebles, aparatos tecnológicos, una televisión, una cámara digital, un robot de cocina...



“Pues algo he ido pensando. Por ejemplo, las vacaciones se las daré a mis padres para que las disfruten, y algunas cosas venderé porque con tantos regalos, al final, necesitas mucho espacio para guardarlas”, explicó el bilbaíno, soltero y sin hijos. “Además, con tanta cosa, tengo regalos para muchos años”, bromeó Ramos.



Asimismo, el premio incluye un total de 1.000 décimos para el Sorteo de Lotería Nacional del Niño, que se celebrará el próximo día 6 de enero. “Son muchísimos décimos, así que ya he hablado con gente para intercambiar loterías y venderlos”, indicó Ramos.

Este año, como novedad, se sortearon un total de 13 premios (un primero, un segundo, un tercero, dos cuartos y ocho quintos), de los que hasta ahora se conoce los ganadores de seis de ellos.

Premios y ganadores confirmados

Primer premio

Javier Ramos Higuera

Mercedes Clase A 2000 Berlina, mantenimiento 60 meses, 2+2 años de garantía y

combustible durante un año. Moto Peugeot Diango.

Bicicleta.

Cheque El Corte Inglés para vacaciones durante 3 años. Cheque para gastar en 12 horas en El Corte Inglés.

Cheque El Corte Inglés para ropa durante un año con personal shopper.

Muebles para el hogar.

Cheque El Corte Inglés para gastar en lo que desee.

6.000 euros en joyas.

10.000 en oro.

Un Apple Watch.

Un Iphone 7 Plus.

Apple Macbook.

Apple Imac sobremesa.

Ipad Pro.

TV Oled 65 pulgadas Samsung.

Cámara digital Gopro Hero 5. Roomba 886.

Robot cocina Taurus.

Drone Parrot con Skycontroller y gafas.

1.000 décimos para el sorteo de Lotería Nacional del Día del Niño.

Segundo premio

Mario Bienzobas Osta Coche Mercedes GLA 200 D SUV y mantenimiento de 60 meses y 2+2 años de garantía.



Tercer premio

David Foguet Díaz Cheque El Corte Inglés para la cesta de la compra de un año .



Cuartos premios

Andrés Martínez Lasterra Cruceros por el mar Mediterráneo.



Quintos premios

Jesusa Alfaro Jiménez y José Castro Cestas valoradas en 400 euros cada una.

