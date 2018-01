Actualizada 03/01/2018 a las 13:05

El PSN ha pedido al Gobierno foral que destine a "inversiones productivas" los aproximadamente 215 millones de euros que recibirá como compensación de lo aportado de más al Estado en los últimos dos años al interpretar que no hay obligación de amortizar deuda con este dinero o aplicarlo a tesorería.



Así lo ha señalado en conferencia de prensa la secretaria general y portavoz parlamentaria del PSN-PSOE, María Chivite, quien en su primera comparecencia pública del año ha valorado el reciente acuerdo para actualizar el Convenio Económico con el Estado, del que se ha derivado el ajuste de la aportación que conllevará la devolución de mas de 200 millones de euros a Navarra.



También ha ponderado la "apuesta" realizada por ambas partes "por la vía de la negociación y el entendimiento", ha reconocido que a los socialistas les hubiera "gustado" este talante también en otros asuntos como el Tren de Altas Prestaciones, y ha asegurado que el acuerdo alcanzado "demuestra la solidaridad de Navarra con el conjunto de España" en sus aportaciones.



Más crítica se ha mostrado Chivite con el avance que la pasada semana hizo el consejero Mikel Aranburu del destino de los 215 millones que Navarra recibirá en compensación con lo aportado de más, ya que el consejero apuntó a que se aplicarían a cubrir deuda, tesorería o alguna operación de tipo financiero, cuando el PSN considera que "la ley dice que debe ir a inversión o a deuda y nosotros apostamos por la inversión".



Sería una "inversión productiva, que mejora los servicios públicos y que además ha de generar empleo y, por lo tanto, retorno", ha señalado Chivite tras apuntar a que "en estos momentos" Navarra no tiene "problemas" y sí "solvencia" para poder ir pagando la deuda.



Por el contrario, "es más que evidente que Navarra tiene importantes necesidades de inversión, arrastra un déficit en inversión en infraestructuras necesarias", por lo que ha recordado que el PSN ha realizado durante toda la legislatura propuestas para mejorar la calidad de los servicios públicos y la inversión productiva que los partidos que apoyan al gobierno han rechazado.

Te recomendamos

"La última vez, en los presupuestos para 2018. Estaban de acuerdo con alguna de las iniciativas que se planteaban pero no con la contrapartida" de la que debían obtener el dinero, una "excusa" que ahora ya no hay con estos 215 millones.



Por ello, y dado que al ser gasto no puede ser objeto de una ley, el PSN ha presentado como moción su propuesta para aplicar la mayor parte de este montante a iniciativas agrupadas en tres áreas: innovación e investigación; infraestructuras sanitarias, educativas, sociales y deportivas; y desarrollo territorial y competitividad.



En el primer apartado, entre otras, proponen los socialistas aumentar la inversión en formación, investigación y desarrollo de la UPNA; e incrementar las partidas destinadas a la renovación del equipamiento médico y tecnológico de los hospitales públicos de Pamplona, Tudela y Estella.



En el segundo apartado, abogan un plan de mejora de centros de salud y consultorios de las áreas de Tudela y Estella, por crear la unidad de media estancia del Hospital de Tudela y reformar su servicio urgencias, y por establecer nuevos servicios ambulatorios en el Hospital de Estella.

También proponen la construcción de la escuela municipal 0-3 años de Sarriguren, el IES de Azagra, un polideportivo en Tudela, la inversión en residencias y centros de día públicos y en general la adecuación de los centros públicos a la Ley de Accesibilidad.



El tercer apartado, de desarrollo territorial y competitividad, pretende un aumento de las partidas del plan de inversión de banda ancha o la inversión en el plan de carreteras, donde se !arrastra un déficit clamoroso" que "afecta a la red viaria, a la seguridad de la red y a la de todos los conductores".



Todo ello "no son propuestas nuevas", ha reconocido para advertir de que ahora "no hay excusa" para no apoyarlas con el argumento de las contrapartidas porque no las conllevan.



También Chivite ha criticado que el PSN "no ha tenido acceso a ningún tipo de documentación" sobre el nuevo convenio económico: "No conocemos detalles", ha advertido sobre las cifras manejadas.

Selección DN+