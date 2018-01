Testimonio de una embarazada adolescente: “Los temores se multiplican”

02/01/2018 a las 06:00

Elisa tuvo que tomar decisiones “de mayores” cuando era solo una niña. Presentía que estaba embarazada pero, “en el fondo”, no se lo quería creer. “Los síntomas eran muy claros”, recuerda. Tenía poco más de 20 años y, continúa el relato, no había “tomado precauciones”. “Solo la píldora del día después. Pero no funcionó. Fue una de esas estadísticas raras que nunca suceden. Y ocurrió”. Cuando había pasada una semana desde “la falta”, se hizo la prueba de em

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Sonsoles Echavarren

Selección DN+