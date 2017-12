Actualizada 29/12/2017 a las 14:51

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, "prevea un desmesurado gasto de casi 19 millones de euros en acabar con el llamado Monumento a los caídos".



Los regionalistas han cuantificado la cifra final del proyecto tras conocer el concurso de ideas "que iba a ser aprobado por el cuatripartito en la última sesión del año del Consejo de la Gerencia de Urbanismo". Sin embargo, han explicado, el expediente "incluido a toda prisa este mismo viernes y como adenda a las 9.45 de la mañana, se ha retirado en el transcurso del consejo sin ninguna explicación".



Los concejales regionalistas han criticado el "desmadre en la tramitación de un expediente de este calado, que se incluye con urgencia y apenas dos horas después se retira". "En cualquier caso, dicho proyecto se ha incluido en el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para 2018", han apuntado.



Por este motivo, han lamentado que "el cuatripartito de Asiron no haya excluido del concurso de ideas el derribo del edificio, que forma parte del catálogo municipal, tal y como había solicitado UPN".



En este sentido, se han mostrado favorables a "mantener el inmueble al menos en su cuerpo principal, instaurando nuevos usos que permitan aprovechar un edificio que forma parte del urbanismo y el patrimonio de Pamplona".



"Proponemos un edificio con memoria, pero no sólo para la memoria, que explique la realidad de la Guerra Civil y del contexto en el que fue construido, pero que no se dedique íntegramente a este fin", han explicado. Por eso, han apostado por "aprender de otras experiencias europeas en las que se ha dado una nueva vida social y cultural a espacios o edificios relacionados con guerras o represión".



"Mirar definitivamente adelante y darle un nuevo sentido consensuado a este tipo de edificios, sin olvidar todo lo ocurrido, es la mejor aportación que podemos hacer a nuestra historia y a nuestro futuro", han propuesto.



UPN ha lamentado que "Asiron y sus socios no estén en esta dinámica y demuestren su sectarismo y sus obsesiones excluyendo antes de empezar el proceso a 13 de los 27 concejales".



Por otra parte, los regionalistas han criticado también el "caos administrativo de estos últimos días del año tanto en el Ayuntamiento como en Mancomunidad". "Su demostrada incapacidad para gestionar administraciones de esta importancia y planificar su funcionamiento ha hecho que hayan llegado a final de año sin haber hecho el trabajo, tal y como se ha visto con el desmadre de esta mañana", han criticado.



Los regionalistas han recordado que "en apenas dos semanas se han celebrado dos plenos urgentes y extraordinarios en Pamplona para acordar asuntos de cientos de miles de euros, como la compra de Salesianas; atropelladas comisiones de presupuestos superpuestas el mismo día; sesiones de la Permanente de la MCP (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) para aprobar el convenio con Gobierno de Navarra para el pago de parte del canon del Canal de Navarra o juntas de escuelas infantiles o consejos de Gerencia".



"Todas ellas, pese a su importancia, convocadas a última hora, impidiendo el acceso de la oposición a los expedientes y haciendo pagar al resto los resultados de su incompetencia", han reprochado.

