El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha comentado el hecho de que en las oposiciones de diestista-nutricionista no aprobó ninguno de los 161 aspirantes. "Me gustaría matizar muchas cosas porque ha habido cierto revuelo", ha afirmado. "El examen fue diseñado, elaborado y evaluado por un tribunal competente, formado por personal que habitualmente trabaja en el área de Nutrición e incluso había representantes también del Colegio de Dietistas, y por lo tanto es un tribunal perfectamente competente", ha explicado.



Por ello, ha asegurado que "con los resultados definitivos dados a conocer por el personal, ninguno de los aspirantes llegó a la nota mínima para aprobar la oposición, por este motivo se está preparando una resolución para declarar desierta la plaza, pero esta se volverá a convocar puesto que el Servicio Navarro de Salud cree firmemente que debe estar integrado ese perfil profesional en el contexto de la asistencia sanitaria".



Por último, en relación a que el Sindicato de Médicos haya presentado un recurso al Decreto Foral del Euskera, el consejero de Salud ha señalado que "tiene lógicamente derecho a presentar el recurso y en ese sentido no tengo nada que opinar".

DIFERENCIAS CON UPN

El consejero de Salud ha afirmado este viernes que "la diferencia sustancial entre el Gobierno de UPN de la anterior legislatura y el nuestro es que aquel Gobierno fue el del recorte y del tijeretazo, y nosotros estamos haciendo todo lo posible por revertir esos recortes".



Domínguez, que ha realizado estas declaraciones tras las críticas de UPN a la política sanitaria, ha afirmado que la posición de los regionalistas es "una opinión subjetiva y por lo tanto la tengo que respetar, pero lógicamente no la comparto".



El consejero ha señalado que, "como siempre, el señor Sergio Sayas -parlamentario de UPN- dio una visión catastrofista de una gestión que pensamos que es correcta". Asimismo, Domínguez ha asegurado que "hay todo un muestrario de cosas que demuestran que apostamos por lo público", frente a la afirmación de UPN de que "se está gastando más que nunca en privatizaciones".



En este sentido, Fernando Domínguez ha señalado que se han realizado "mejoras en el Complejo Hospitalario de Navarra que puedo relacionar hasta aburrir, en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el área de Tudela y en el de Estella, en el área de Salud Mental, en Atención Primaria, en el proceso de internalización que hemos llevado a cabo con una serie de procesos que estaban externalizados, en la mejora clarísima en las listas de espera".



A este respecto ha añadido que, "comparando noviembre del año pasado con el 30 de noviembre de este año hay del orden de 6.000 personas menos en lista de espera para una primera consulta, del orden de 1.200 personas menos esperando una intervención quirúrgica o 4.300 personas menos esperando la realización de cualquier prueba complementaria".

