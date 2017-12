Nochevieja en Navarra: lluvia por la tarde y frío por la noche

29/12/2017 a las 06:00

El 31 de diciembre no va lucir el sol, se esperan lluvias a lo largo de la tarde y por la noche el agua dará paso al frió, según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate.



Hoy viernes se espera un día con predominio de los cielos nubosos en la Comunidad foral. Hasta media mañana o mediodía habrá lluvias generalizadas, siendo menos abundantes en la zona sur. Por la tarde puede quedar algún chubasco disperso en la vertiente cantábrica o Pirineos, tendiendo rápido a desaparecer. La cota de nieve subiendo desde 1.500 metros hasta quedar al final en torno a los 2.000 metros. Las temperaturas máximas serán suaves para la época y rondarán los 10º/15º, siendo las más altas en la zona sur.



Mañana sábado el día comenzará con brumas y nieblas, pudiendo ser en algunos puntos bastante persistentes. Donde no existan las nieblas o cuando levanten quedará un día soleado. Las temperaturas máximas serán muy altas para la época y rondarán los 12º/17º, siendo las más altas en la vertiente cantábrica. Las mínimas entre 2º/7º.



El domingo, nochevieja, comenzará de nuevo con brumas y nieblas en numerosos valles de la comunidad, aunque no se esperan en la vertiente cantábrica. En puntos de la zona media o sur las nieblas podrían ser persistentes. Donde no existan las nieblas, los cielos estarán nubosos. A lo largo de la tarde se espera que un frente frío vaya dejando lluvia de oeste a este y de forma generalizada por toda la Comunidad foral. El paso del frente será muy rápido, por lo que al final de la tarde o por la noche las lluvias desaparecerán de toda la geografía foral. La cota de nieve entre 1.200/1.500 metros, bajando a 1.000. Las temperaturas máximas entre 10º/15º, siendo las más altas en la vertiente cantábrica. Las mínimas en muchos puntos se darán al final del día y rondarán los 3º/8º. Los vientos hasta primera hora de la tarde serán del sur flojos, aunque en zonas de montaña y en los lugares expuestos de la zona norte al viento sur será moderado con rachas fuertes. A lo largo de la tarde el viento será flojo o moderado, tendiendo a quedar en calma al final del día.



Las San Silvestres que se celebren por la tarde estarán pasadas por agua. Más suerte tendrán las matinales que se salvarán de la lluvia.



Para la madrugada de disfraces en Pamplona no se espera lluvia, la temperatura será fría y rondará los 0º/5º, aunque la buena noticia es que el viento estará en calma, por lo que la sensación térmica no será excesivamente fría.



El lunes, día de Año Nuevo, al menos hasta el mediodía no se esperan lluvias. La jornada comenzará con heladas y nieblas en muchos puntos de la Comunidad foral. Conforme avance del día se espera un aumento de la nubosidad. Es probable que por la tarde noche pudiera llegar la lluvia a prácticamente toda Navarra, aunque todavía la incertidumbre en esta predicción es bastante alta. Las temperaturas máximas serán frías, rondando los 5º/10º.

