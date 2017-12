La gripe de este año en Navarra afecta más a niños y adultos

Actualizada 29/12/2017 a las 13:48

La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), María José Pérez, ha valorado positivamente el desarrollo de la campaña de vacunación de la gripe y ha resaltado que "cada año afortunadamente subimos un poco más" en el número de personas vacunadas. "Hasta el último registro del que disponemos, hay casi 2.000 personas más vacunadas, que es bastante", ha afirmado.



En este sentido, Pérez ha destacado que además ha aumentado la cobertura "en personas de riesgo, en personas que tienen problemas crónicas y en mayores de 60, que en otras Comunidad Autónomas se pone en mayores de 65 y aquí somos más preventivos de lo preventivo".



Pérez ha realizado estas declaraciones este viernes después de que la semana pasada la gripe alcanzara el nivel de epidemia en Navarra. "El martes es cuando se ve cómo están registrados todos los datos y ya estábamos en 66 casos por 100.000 habitantes, lo que sobrepasa el umbral epidémico, que en Navarra es de 40", ha explicado.



A este respecto, ha comentado que "la mayoría de los casos confirmados son de tipo B, que es el que afecta más a niños y adultos, mientras que el tipo H3N3 que es el que tuvimos el año pasado afecta más a ancianos".



"Entonces previsiblemente será B, pero no tenemos una bola de cristal, en el resto del Estado está pasando parecido", ha afirmado Pérez para añadir que "tampoco sabemos seguro cuándo alcanzará el pico de la epidemia, normalmente desde que despega, o sea desde la semana pasada, son unas semanas pero inciden ahí muchos factores".



Asimismo, ha comentado que el dato de once personas hospitalizadas a causa de la gripe o sus consecuencias "es parecido a otros años, no hay mayor tasa de hospitalización ni mayor letalidad por el momento", aunque ha concretado que "esos datos hasta que tienes la globalidad no se pueden realmente confirmar, no se puede decir si la gripe ha tenido mayor porcentaje de ingresos y mayor tasa de mortalidad o no".



Igualmente, ha manifestado que el número de casos confirmados es "parecido que en la misma época que el año pasado, no ha variado mucho". "Es un poco diferente el tipo de población si lo que predomina es el virus B o lo que predomina es el H3N3 pero andamos parecido, en las epidemias de todos los años siempre hacemos gráficos y varía si es B o es H3N3, y a veces hay mezcla, entonces igual primero sube la onda de una manera, luego baja, luego vuelve a subir...", ha comentado.



Por último, la directora gerente del ISPLN ha destacado que "el departamento ha reforzado todas las urgencias extrahospitalarias y también ha puesto una consulta especial en Doctor San Martín a partir de las 10 de la mañana para atender específicamente casos de gripe sobre todo en adultos, que es lo más previsible". "Rogamos a la ciudadanía navarra en general que utilice bien los servicios", ha reseñado Pérez.



"La gripe, como decían los médicos antiguos, es una semana con medicamentos y siete días sin medicamentos, basta realmente con cuidarse, paracetamol, caldos, beber muchos líquidos, descanso, y si no, acudir al teléfono de Consejo Sanitario o a la enfermería del centro de salud o a urgencias extrahospitalarias", ha señalado.

