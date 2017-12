Actualizada 29/12/2017 a las 14:40

Un hombre de 18 años ha sido detenido en Argentina como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual de los menores cometido contra una menor de Pamplona.



La Policía Nacional, que ha desarrollado la operación con la colaboración de Interpol y la Policía Argentina de la Provincia de Santa Fé, ha explicado en una nota que el detenido habría actuado presuntamente al menos durante el pasado verano utilizando para ello internet, haciéndose pasar por otra menor. Logró embaucar a la víctima y consiguió que ésta le enviara fotografías y vídeos de contenido sexual.



Una vez obtuvo las fotografías íntimas de la joven, empezó a chantajearla con publicar las imágenes en las redes sociales si no accedía a sus peticiones, según ha explicado la Policía Nacional.



La investigación realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Navarra comenzó con la declaración prestada por la menor de edad, que explicó a los agentes cómo mientras estaba usando una popular red social comenzó a hablar en un foro con distintas personas.



En dicho foro, y con la intención de continuar debatiendo sobre los temas que se exponían, una de estas personas 'colgó' un enlace para el acceso a un grupo de la aplicación 'Whatsapp', al que la denunciante accedió y en el que además estaban participando alrededor de 50 miembros. En un momento dado, uno de los miembros del grupo, de modo privado, contactó con la denunciante, haciéndose pasar por una menor de edad, de origen argentino.



A partir de entonces, iniciaron una conversación en la que el presunto autor, fingiendo ser una chica también menor, le envió varias imágenes íntimas, ganándose con ello la confianza de la denunciante y consiguiendo que ésta le enviara una fotografía mostrando parte de su cuerpo desnudo.



Tras este envío, la denunciante recibió un mensaje en el que esta persona le manifestó que en realidad era un varón mayor de edad y que haría pública su fotografía si no accedía a mantener una video-llamada de carácter sexual con él, algo que la denunciante declino.



La Policía Nacional ha calificado estos hechos como 'grooming', que consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por medio de abusos contra los niños.



INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL



El Grupo de Delitos Tecnológicos de Policía Nacional inició un operativo con la finalidad de lograr la identificación del presunto autor de los hecho y evitar de este modo tanto que el número de menores víctimas aumente así como impedir que el presunto autor llegara a concretar un encuentro personal con cualquiera de los menores a los que pudiera estar acechando.



Tras una compleja investigación, se logró centrar al presunto acosador en Argentina, por lo que se contactó con Interpol, así como con la Policía General Argentina y la Fiscalía Argentina, los cuales procedieron a la detención del presunto autor, efectuando asimismo la entrada y registro en el domicilio del ahora detenido.



RECOMENDACIONES



La Policía Nacional ha destacado la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la red y evitar ser víctimas de 'grooming' y otros delitos a través de internet.



Entre esos consejos, la Policía apunta que no se deben proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales, ni siquiera con personas cercanas al entorno social.



También aconseja desconfiar de desconocidos y explica que "en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser". Asimismo, recomienda mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos, no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en internet.



La Policía Nacional está impartiendo en los centros docentes el programa 'Ciberexpert@', cuyo objetivo es capacitar a los niños en el uso seguro de las redes sociales así como sensibilizarlos sobre los riesgos que pueden encontrar en el uso cotidiano de las nuevas tecnologías e internet. Para más información se puede consultar www.ciberexperto.org.

