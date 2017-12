Actualizada 28/12/2017 a las 18:38

Los representantes navarros de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra y Eduardo Santos, han pedido que no se lleven a cabo las licitaciones para los subtramos entre Peralta-Olite y Villafranca-Peralta "antes de que finalicen los trabajos de la ponencia para el estudio de las necesidades de nuestra sociedad y, en especial, del transporte en Navarra que está teniendo lugar en el Parlamento foral".



El secretario general de Podemos ha pedido "a la derecha navarra, con UPN a la cabeza, que deje de engañar sistemáticamente a la ciudadanía navarra". "Es falso que Navarra no tiene Alta Velocidad ya que en las conexiones tanto con Madrid, como con Barcelona se aprovecha la existente vía de Alta Velocidad para reducir notablemente los tiempos del trayecto a ambas ciudades, mediante la tecnología de trenes que se adaptan a anchos de vía diferentes", ha explicado.



Por otro lado, Santos y Belarra han presentado este jueves una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Fomento con la que se pretende "dar un impulso a un tren público y social para la Comunidad foral de Navarra".



Con esta propuesta Podemos quiere "demostrar cómo se puede mejorar la vía del actual trazado, ampliándolo a una segunda vía que permita duplicar el tráfico e incluir un tercer carril apto tanto para trenes con ancho de vía ibérico, como trenes de ancho de vía internacional".



Tal y como ha asegurado Belarra, "esto permitiría conectar la salida de mercancías a través de Irún conectándonos con toda Europa". "Además, la mejora en las vías y el vallado de parte del recorrido del trayecto Pamplona-Madrid permitiría aumentar la velocidad media y reducir el tiempo de viaje en 18 minutos, dejándolo en 2 horas y media, situando al tren en una posición muy competitiva frente al avión y reduciendo el tráfico en carretera", ha comentado.



Además, la diputada navarra ha señalado que "el actual trazado favorece la vertebración de nuestro territorio puesto que las paradas de Alsasua, Tafalla y Tudela no se cerrarían". "Más aún, una mejora de la vía convencional actual repercutiría directamente en los servicios de media distancia que unen Pamplona con Vitoria, Irún y Zaragoza" ha añadido.



Por su parte, Santos ha criticado que "los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista hayan dedicado todos sus esfuerzos a generar un modelo de Tren de alta Velocidad que nos ha convertido en el segundo país del mundo en una línea así llena de sobrecostes, casos de corrupción y obras faraónicas que, en la mayoría de los casos, han tenido un impacto social y ambiental negativo".



El diputado navarro se ha referido a casos "como el de ADIF, que afecta a Cataluña, Castilla León, Galicia, Asturias o Euskadi y que ha implicado sobrecostes, pagos de trabajos no realizados, materiales de peor calidad de la que se había pagado, plazos incumplidos, regalos y sobornos a altos cargos". Asimismo, también ha hecho referencia al caso "del AVE Alicante-Murcia en el que se han superado en un 676% los costes inicialmente previstos".



Santos ha recordado que "en 2016 los trenes de cercanías y media distancia concentraron el 93% de los viajeros de Renfe, con una media de 2 millones de viajeros y viajeras diarios, frente a los 23.000 de los servicios de Alta Velocidad-Larga Distancia, sin embargo el AVE concentra el 70% de las inversiones".



"Esto nos lleva a un modelo de transporte elitista, centralista, de nula vertebración social, al alcance de unas pocas personas, que no deja de drenar recursos y presupuestos de los modelos de ferrocarril socialmente rentable", ha comentado.



Por último, ha resaltado que desde la formación morada "luchan por un tren eficiente, el mejor para Navarra, y que además no arruine a las próximas generaciones".

