Actualizada 28/12/2017 a las 14:15

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha realizado un balance "francamente negativo" de la actuación del Gobierno de Navarra durante el año 2017, y ha pedido al Ejecutivo de Barkos que "utilice" los aproximadamente 200 millones de euros que se ingresarán del Estado para bajar los impuestos.



Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa, donde junto a los senadores Cristina Sanz y José Cruz Pérez Lapazarán ha realizado un balance del año 2017.



Principalmente, ha destacado los tres "grandes logros conseguidos gracias al Partido Popular y que son vitales para Navarra", como son el TAV, la segunda fase del canal y la firma del acuerdo entre el Gobierno central y el Foral con respecto a la aportación de Navarra al Estado.



En este sentido, ha explicado que la cantidad que se espera ingresar del Estado, a cuenta de los aportado de más en estos dos últimos años y que está pendiente de concretar pero que puede rondar los 200 millones de euros, "supera con creces lo que pensaban recaudar con la sanguinaria reforma fiscal".



Por ello, ha pedido al Gobierno foral que suspenda la recién aprobada subida de impuestos porque "es el momento" de devolver a los navarros "el esfuerzo fiscal que se les ha exigido desde que gobierna Barkos".



"Pediremos en el Parlamento al consejero que destine el dinero extra de la actualización del convenio a bajar los impuestos a los navarros", ha anunciado Beltrán.



Además, ha realizado un balance "francamente negativo" de la actuación del Gobierno de Navarra durante 2017: "A pesar del rodillo, seguiremos trabajando en 2018 para revertir esas políticas que nos están llevando a la ruina tanto en lo económico como en lo social", ha asegurado.



Tras subrayar que "lo único que se salva de las políticas de apisonadora de Barkos es todo aquello que tenga que ver con el euskera y el nacionalismo vasco", ha lamentado que "este gobierno no es de fiar".



"Lo que ha conseguido el cuatripartito es que los navarros nos sintamos inseguros", ha denunciado Beltrán, que ha considerado que el Gobierno de Barkos "ha demostrado ser capaz de destruir pilares sagrados para los navarros".



Según ha trasladado, el actual Ejecutivo "ha tocado lo intocable" y "no ha respetado la identidad de Navarra derogando la ley de símbolos para colocar la ikurriña", ha "presionado" para que se aprenda euskera, no ha respetado las leyes "aplaudiendo" a Puigdemont, y no ha respetado la separación de poderes "cuestionando" la detención de miembros del exgovern o las decisiones judiciales sobre el caso de Alsasua.



En la misma línea, Beltrán ha denunciado que "desprecian y ningunean a las víctimas de ETA porque gobiernan con un partido que sigue cobijando a asesinos" y al que se sigue sin "exigir su condena".



Tras destacar que el actual Ejecutivo "se pliega a los intereses" de EH Bildu, "que es el verdadero jefe de la tribu", ha advertido de que "Navarra lleva el mismo camino que Cataluña".



Como principal reto para 2018, ha explicado que el PPN seguirá "poniendo al Gobierno de Navarra frente al espejo" y denunciando "todas sus actuaciones contrarias al bien de la mayoría".



Así, ha asegurado que seguirán "defendiendo a Navarra frente a los ataques de quienes quieren hacerla desaparecer como comunidad foral diferenciada dentro de España". "El Partido Popular está al alza en Navarra y nuestro objetivo es mantener y reforzar ese crecimiento", ha zanjado la presidenta del PP de Navarra.



En cuanto a la actividad del partido en el Senado, Cristina Sanz ha apostillado que "la aplicación del 155, que es un mecanismo constitucional de defensa del estado de derecho, fue un ejercicio de responsabilidad y lealtad" que fue apoyado por el 80 % de los senadores.



Asimismo, ha puesto de relieve la subida del SMI del 4 % fijada para 2018, del 5 % para 2019 y del 10 % para 2020, que beneficiará a unos 530.000 trabajadores en 2018.



Por su parte, Lapazarán ha manifestado que "el embalse de Yesa va por buen camino", y ha previsto que para finales de 2020 o principios de 2021 "estará construido y en condiciones de incrementar su capacidad".



También ha apostado por acelerar los trámites del TAV para que la plataforma hasta Olite está terminada en 2020. "Esperamos y vamos a pelear para que el año 2019 se pueda adjudicar el tramo Olite-Pamplona", ha anunciado, tras asegurar que no se va desmantelar el polígono de Bardenas.

Selección DN+